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Posle velikog preokreta i pobede Denver Nagetsa na domaćem terenu, srpski as Nikola Jokić imao je jasnu poruku za nezadovoljne navijače, a njegove reči brzo su privukle pažnju američke javnosti.

Denver je protiv Nju Orleans Pelikansa slavio sa 141:135 posle produžetka, iako je u jednom trenutku zaostajao čak 23 poena. Jokić je utakmicu završio sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija, ali je posle susreta pokazao da mu nije promaklo nezadovoljstvo sa tribina.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Naime, pojedini navijači zviždali su ekipi dok je bila u velikom rezultatskom minusu.

Na pitanje novinara o zvižducima, srpski as nije okolišao.

"Drago mi je što si to spomenuo, jer smo već na prvoj utakmici kod kuće dobili zvižduke. Mislim da navijači koji su nam zviždali više nisu dobrodošli ovde. Ako nas pratite, znate da nikada ne odustajemo i da smo se vraćali i iz mnogo gorih situacija. Ako mene pitate, oni više nisu dobrodošli", poručio je Jokić.

Nije teško razumeti zbog čega je atmosfera u Bol areni postala napeta. Pelikansi su dominirali tokom većeg dela utakmice, Denver je izgledao bezidejno, a prednost gostiju u jednom trenutku dostigla je ogromnih 23 poena. Nezadovoljstvo publike bilo je sve glasnije, a Nagetsi su morali da pronađu način da odgovore i na terenu i na tribinama.

Ipak, kada je bilo najteže, Jokić i saigrači nisu se predali. Denver je u poslednjoj četvrtini ubacio u višu brzinu, istopio veliki zaostatak i izborio produžetak, u kojem je konačno slomio otpor rivala.

Posle utakmice, Jokić je podsetio da navijači koji prate ekipu znaju da Nagetsi ne odustaju ni kada su u gotovo bezizlaznoj situaciji.

Jokić nahvalio Marija, pa progovorio i o Vestbruku

Srpski centar imao je reči hvale i za Džamala Marija, koji je odigrao spektakularnu utakmicu i ubacio 42 poena, uz osam pogođenih trojki.

"Čak i kada ne igra dobro, on nastavlja da igra i može da uradi neverovatne stvari u narednim posedima. Imao je sjajnu energiju tokom cele utakmice i stalno je govorio momcima da veruju, čak i kada smo gubili 16 poena. Imao je neverovatno veče, a njemu ne treba mnogo da počne da pogađa", istakao je Jokić.

Nikola je upisao i 199. tripl-dabl u regularnom delu NBA karijere, pa mu do rekorda Rasela Vestbruka od 209 nedostaje još deset takvih učinaka.

Na pitanje da li će se javiti Vestbruku kada ga prestigne, Jokić je kratko odgovorio da neće – barem zasad.

"Ne, ne, ne. Ako oborim zvanični rekord, tek tada ću mu pisati", rekao je srpski as.