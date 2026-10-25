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Dok Nikola Jokić briljira u dresu Denvera, njegov imenjak Nikola Jović prolazi kroz težak period u Majamiju! Srpski košarkaš dobio je svega šest minuta i 20 sekundi u porazu Hita od Šarlota (115:110), a utakmicu je završio bez poena, uz dva skoka. U međuvremenu, Majami je vezao tri poraza na početku NBA sezone i upalio alarm!

Majami u problemu!

Očekivanja od Majamija bila su velika, ali početak sezone pretvorio se u pravu glavobolju za trenera Erika Spolstru. Hit je izgubio prve tri utakmice, što mu se nije dogodilo još od sezone 2007/08, pa je jasno da ekipa mora što pre da pronađe izlaz iz rezultatske krize.

Na gostovanju Šarlot Hornetsima domaćin je u jednom trenutku imao čak 23 poena prednosti. Ipak, Majami se nije predavao, a za veliki povratak najzaslužniji je bio Dejvion Mičel, koji je u poslednjoj četvrtini ubacio 15 poena i pomogao svom timu da stigne do izjednačenja.

Kada se činilo da bi Hit mogao da napravi potpuni preokret, Hornetsi su ipak pronašli odgovor. Grejson Alen i Brendon Miler pogodili su važne šuteve u završnici i sačuvali pobedu rezultatom 115:110.

Miler je predvodio Šarlot sa 34 poena i sedam skokova, dok je Denis Šreder dodao 25 poena. U redovima Majamija Mičel je utakmicu završio sa 22 poena i deset asistencija, a Bem Adebajo sa 20 poena.

Janis Adetokumbo postigao je 14 poena i uhvatio šest skokova, ali je nešto manje od dva minuta pre kraja zaradio šestu ličnu grešku i morao da napusti igru. Ni njegovo prisustvo nije bilo dovoljno da Majami izbegne novi poraz.

Jović čeka priliku

Dok se Majami muči da pronađe pravi ritam, Nikola Jović nikako da dobije ozbiljniju priliku. Protiv Šarlota je na parketu proveo svega šest minuta i 20 sekundi, nije pogodio nijedan šut iz igre i upisao je samo dva skoka.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Takva minutaža ostavlja malo prostora da pokaže sve što može, a srpskom košarkašu ostaje da čeka novu šansu i pokuša da se izbori za značajniju ulogu u rotaciji. Sezona je još na početku, pa prostora za napredak svakako ima, ali situacija trenutno nije idealna.

Majami, u međuvremenu, mora što pre da prekine negativan niz. Tri poraza na startu sezone nisu rezultat kakav su navijači očekivali, a naredne utakmice pokazaće da li Spolstra može da pronađe dobitnu kombinaciju i da li će Jović dobiti više prostora da se nametne.