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Nikola Jokić je ponovo pokazao da za njega ne postoje granice!

Srpski košarkaš predvodio je Denver Nagetse do pobede nad Nju Orleans Pelikansima rezultatom 141:135 posle produžetka, a utakmicu je završio sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

Ipak, brojke sa utakmice samo su deo priče. Svojim novim tripl-dablom Jokić je stigao do ukupno 222 takva učinka u NBA karijeri, računajući regularni deo sezone i plej-of. Time je pretekao Rasela Vestbruka, koji je ostao na 221, i samostalno preuzeo vrh istorijske liste!

Ovo je još jedan ogroman podvig za Somborca, koji iz sezone u sezonu potvrđuje da je jedan od najposebnijih košarkaša koje je NBA ikada videla.

Jokić prestigao Vestbruka, ali jedan rekord i dalje čeka!

Jokić sada ima najviše tripl-dablova kada se saberu regularna sezona i plej-of, ali Vestbruk i dalje drži rekord u samom ligaškom delu takmičenja.

Srpski centar trenutno ima 199 tripl-dablova u regularnom delu sezone i još 23 u plej-ofu. Vestbruk je došao do 209 u regularnoj sezoni i 12 u doigravanju, što njegov zbir dovodi do 221.

Iza njih na zbirnoj listi nalaze se Oskar Robertson sa 189, Medžik Džonson sa 168 i Lebron Džejms sa 153 tripl-dabla.

Jokić, dakle, već je sam na vrhu kada se računaju oba dela takmičenja, a nastavi li ovim ritmom, mogao bi dodatno da uveća prednost. Njegov sledeći veliki cilj biće da prestigne Vestbruka i u regularnom delu sezone.

Od minusa od 23 poena do istorijske pobede!

Da rekord bude još impresivniji, Jokić ga je ostvario u utakmici koja je za Denver mogla da se završi katastrofalno. Nagetsi su protiv Pelikansa gubili čak 23 poena razlike, a u jednom trenutku delovalo je da im se sprema još jedan poraz na početku sezone.

Međutim, domaćin se probudio u završnici, izborio produžetak i na kraju slavio sa 141:135. Jokić je u dodatnih pet minuta ubacio osam poena, dok je Džamal Mari sa čak 42 poena bio najefikasniji igrač utakmice.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Veliki doprinos dao je i Trevon Brazile, koji je postigao 17 poena i pogodio važnu trojku u produžetku, kojom je Denver stekao prednost od 133:129.

Tako je Jokićevo istorijsko veče dobilo i savršen završetak -veliki preokret, prva pobeda Denvera u sezoni i rekord koji će ostati upisan u istoriji NBA statistike.