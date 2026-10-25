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Jaksel Lendeborg (24) rešio je da se ne povlači pred Lukom Dončićem!

Novajlija Golden Stejt Voriorsa izazvao je veliku buru izjavama o slovenačkom asu, a sada ga je Brendan Hejvud upozorio da bi zbog toga mogao skupo da plati. Bivši NBA šampion uveren je da je mladi košarkaš napravio veliku grešku!

NBA sezona tek je počela, a već imamo verbalni rat koji privlači veliku pažnju američke javnosti! Lendeborg, 11. pik na draftu, nije birao reči kada je govorio o Dončiću, jednom od najboljih košarkaša današnjice. Umesto da se povuče posle prvog sukoba, nastavio je da provocira slovenačkog asa i poručio da nema razloga da ćuti.

Ipak, bivši košarkaš Brendan Hejvud smatra da bi takvo ponašanje moglo da se obije o glavu novajliji Golden Stejta.

"Dončić će da te upamti zauvek!"

Hejvud je otvoreno govorio o sukobu u emisiji "Gil's Arena" i upozorio Lendeborga da je javnim prozivkama možda samo dodatno motivisao slovenačkog superstara.

"Neki su uvređeni što je Jaksel pričao to javno o Luki, meni to ne smeta. Ako misliš da možeš da staneš iza toga, samo napred. Ali sada, kada si rekao sve to javno, Luka će da te upamti zauvek. Imaće razlog da bude dodatno motivisan protiv tebe", poručio je Hejvud.

Bivši NBA centar objasnio je da je tokom karijere vodio računa o tome kako se ponaša prema protivnicima, posebno kada ih čuva na terenu.

"Ja sam uvek bio pažljiv da ne "zapalim" nekog rivala kada bih ga čuvao. Problem kod nekih mladih igrača je što ne znaju ponekad šta rade. Jaksel je bio solidan u odbrani u ovom meču, ali sada može da se sprema da će u narednih četiri-pet duela Dončić da ga ispraši. Nije svestan šta ga čeka", upozorio je Hejvud.

A onda je dodatno pojačao poruku mladom košarkašu.

"Dončića neće biti briga da li su Voriorsi na desetom mestu ili tako nešto. Čim njega bude video, ima da bude nabrijan. Čestitam mu kako je odigrao taj meč, ali neka se spremi, ne zna šta ga čeka", zaključio je bivši košarkaš Dalasa, sa kojim je 2011. godine osvojio NBA titulu.

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić na meču protiv Golden Stejta Foto: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

"Izgubio sam svako poštovanje prema njemu!"

Sukob je počeo posle duela Golden Stejta i Los Anđeles Lejkersa, kada je Lendeborg ušao u verbalni obračun sa Dončićem. Mladi košarkaš nije krio da mu se ne dopada način na koji Slovenac komunicira sa sudijama i traži prekršaje.

Posle utakmice izneo je oštre kritike na račun zvezde Lejkersa.

"Izgubio sam svako poštovanje prema njemu. Gledao sam njegove najbolje poteze i ranije sam ga poštovao, ali kada sam se našao na terenu s njim, video sam stalno žaljenje sudijama i traženje faulova. To me je razočaralo", poručio je Lendeborg, prema navodima iz američkih medija.

Dončić je na tom susretu postigao 28 poena, uz osam skokova i sedam asistencija, dok su Lejkersi slavili rezultatom 127:105.

Posebno upečatljiv bio je šut sa polovine terena koji je Slovenac pogodio uz zvuk sirene, dok ga je Lendeborg čuvao. Ipak, novajlija nije želeo da odustane od svog stava i poručio je da je lični duel shvatio ozbiljno.

"Zašto da ćutim? Nije on Majkl Džordan!"

Mnogi su očekivali da će se Lendeborg posle burnih reakcija povući i smiriti strasti, ali se to nije dogodilo. Mladi košarkaš ponovo je stao pred novinare i objasnio zbog čega ne namerava da ćuti.

"Video sam da ljudi pričaju da ne bi trebalo da pričam sa njim, nešto u tom stilu. Zašto? On kaže šta hoće, ja kažem šta hoću. Ne plašim se ničega. Nije on Majkl Džordan, dajte ljudi! Mislim da sam malo preterao u izjavama za medije posle meča, ali tako je kako je", poručio je Lendeborg.

Dakle, priznao je da je možda preterao u načinu na koji je govorio o Dončiću, ali nije pokazao nameru da se povuče iz verbalnog obračuna.

Hejvud ga upozorio, a Lendeborg ne odustaje!

Hejvudovo upozorenje dodatno je podgrejalo priču koja je već privukla pažnju ljubitelja NBA lige. Njegova poruka mladom košarkašu jeste da samopouzdanje nije problem, ali da javne prozivke mogu da imaju posledice kada se sa druge strane nalazi igrač Dončićevog kalibra.

Lendeborg je, s druge strane, jasno stavio do znanja da se ne plaši velikih imena i da je spreman da odgovori na terenu.

Sada ostaje da se vidi kako će izgledati njihov naredni susret. Hoće li Dončić zaista dodatno motivisan izaći na parket protiv novajlije Golden Stejta ili će Lendeborg uspeti da dokaže da njegove reči nisu bile samo prazna priča?

Jedno je sigurno: verbalni obračun već je podigao temperaturu, a svaki naredni duel mogao bi da donese novu epizodu ove NBA drame.