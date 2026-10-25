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Nikola Jokić blistao je u prvom trijumfu Nagetsa u novoj sezoni!

Srpski as zabeležio je novi tripl-dabl, a Denver je posle neverovatnog preokreta i produžetka savladao Nju Orleans Pelikanse rezultatom 141:135. Ipak, jedan potez trostrukog MVP-ja posebno je oduševio publiku i komentatore!

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Kada je Nikola Jokić na parketu, spektakl je gotovo zagarantovan! Najbolji srpski košarkaš ponovo je demonstrirao raskošan talenat, a navijači Denvera imali su priliku da vide sve ono zbog čega je njihov miljenik godinama u samom vrhu NBA lige.

Nagetsi su do pobede stigli posle prave drame, pošto su nadoknadili čak 23 poena zaostatka i na kraju slomili otpor Pelikansa nakon dodatnih pet minuta košarke. Jokić je utakmicu završio sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija, uz šut iz igre 12/23 i besprekornih 8/8 sa linije slobodnih bacanja.

Bio je to njegov 199. tripl-dabl u regularnom delu NBA karijere, čime se dodatno približio istorijskom rekordu Rasela Vestbruka, koji je karijeru završio sa 209 takvih učinaka.

"Er Srbija je spremna za poletanje!"

Iako je navikao da protivnike razigrava neverovatnim asistencijama i pogađa iz gotovo nemogućih pozicija, Jokić je ovoga puta pokazao i svoju eksplozivnu stranu!

U jednoj od najatraktivnijih scena utakmice, srpski centar fintama je izbacio čuvare iz ravnoteže, otvorio sebi put ka košu i silovito zakucao! Njegov potez izazvao je oduševljenje u prenosu, a komentatorka je uzviknula:

"Er Srbija je spremna za poletanje!"

Reakcija je brzo postala jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri, a Jokić je još jednom pokazao da njegov repertoar ne čine samo lucidna dodavanja i košarkaška inteligencija već i potezi koji podižu publiku na noge.

Jokićev šou za pamćenje

Od lucidnih asistencija i preciznih šuteva do atraktivnih poteza pod košem, Nikola Jokić još jednom je pokazao zbog čega publika s nestrpljenjem iščekuje svaki njegov meč. Srpski as igrao je u svom prepoznatljivom stilu, ali je ovoga puta dodao i potez koji se ne viđa često od centra njegove visine.

Uživajte u njaboljim potezima trostrukog MVP-ja sa spektakularnog duela protiv Nju Orleansa!