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Džabari Parker konačno je izneo svoju stranu priče o turbulentnom periodu u Partizanu!

Američki košarkaš, čiji je odlazak iz crno-belog tabora ozvaničen u petak, prvi put je detaljno govorio o svemu što je proživeo u Beogradu. U opširnom razgovoru za Sport klub nije krio razočaranje zbog načina na koji se njegova epizoda u Humskoj završila, a posebno su odjeknule njegove reči o odlasku Željka Obradovića, incidentu sa navijačima i tvrdnjama da nije bio dovoljno fizički spreman.

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Dok je predsednik Partizana Ostoja Mijailović saopštio da je klub dogovorom sa Parkerom uštedeo oko milion dolara, američki košarkaš odlučio je da javnosti predstavi i svoju stranu priče. Iako je priznao da se sve nije završilo onako kako je očekivao, istakao je da boravak u Beogradu ne smatra promašajem.

"Nikada nijednu situaciju ne posmatram kao nešto negativno, već kao priliku za lični razvoj. Napredovao sam u oblastima u kojima nisam mogao ni da zamislim da ću napredovati. Iznenadilo me je što se sve nije završilo onako kako sam očekivao, ali zauvek ću biti zahvalan na tom iskustvu", rekao je Parker za Sport klub.

Odlazak Obradovića sve promenio

Jedna od najvažnijih tema razgovora bio je odlazak Željka Obradovića, trenera sa kojim je Parker želeo da sarađuje kada je odlučio da dođe u Partizan. Amerikanac je priznao da ga je odluka iskusnog stručnjaka iznenadila i da je upravo Obradović bio jedan od razloga zbog kojih je prihvatio izazov u Beogradu.

"On je čovek koji uživa poštovanje. Upravo je on bio jedan od razloga zbog kojih sam želeo da budem deo Partizana. Želeo sam da prihvatim taj izazov, baš kao što je i on prihvatio izazov sa mnom. Rizikovao je sa mnom, a ja sam rizikovao sa njim. Ta uzajamna obaveza bila mi je važna. Kada sam video da je otišao, to me je iznenadilo. A onda je sve ostalo počelo da se urušava", ispričao je Parker.

Ipak, Amerikanac nije želeo da odgovornost za sve što se dogodilo prebaci na jednu osobu. Naprotiv, istakao je da je reč o timskom sportu i da je svako mogao da pruži više.

"Ne bih rekao da je iko kriv. Na kraju krajeva, govorimo o timu. Postoje stvari koje sam ja mogao bolje da uradim, kao što postoje stvari koje su svi mogli bolje da urade", dodao je košarkaš.

Incident sa navijačima

Parker se posebno osvrnuo na incident tokom treninga u novembru, kada se veliki broj navijača okupio ispred dvorane, a pojedini su upali u objekat i razbijali prozore. Prema njegovim rečima, posebno ga je iznenadilo to što su navijači znali kada će ekipa biti na treningu, iako je termin bio neuobičajen.

"Najviše me je iznenadilo kada smo videli oko 2.000 navijača ispred naše trening-dvorane. Imali su cigle, utrčali su i provalili u objekat, a nama su upućivali pretnje. To mi je gotovo delovalo kao da je sve bilo namešteno. Jer ko je mogao da im da takvu informaciju? Ko je mogao da im kaže kada ćemo biti tamo", otkriva Parker.

Amerikanac je objasnio da je čitava situacija na njega ostavila snažan utisak i da nije znao kako da reaguje. Iskustvo je, kako kaže, u njemu probudilo ranije traume i stresove.

"Kada neko provali u nečiju kuću, kada izbije nasilje, kada se pojavi oružje, takve stvari mogu da probude posttraumatski stres. Zato je to za mene bilo veoma intenzivno iskustvo. Nisam znao šta da radim jer mi je čitava situacija vratila neke traume i ranije stresove. Ja dolazim iz Amerike, a ovo je Srbija. Možda nisu imali nameru da nas na taj način ugroze, ali ja nisam navikao na takvu vrstu nasilja na radnom mestu", rekao je Parker.

Džabari Parker Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Naglasio je i da igrači nisu bili odgovorni za odlazak Obradovića, zbog čega mu je bilo teško da razume zašto su se pojedini navijači okrenuli protiv njih.

"Mi nismo bili krivi za trenerov odlazak. On zna da je uradio ono što je smatrao najboljim za sebe. Odrastao je čovek. Ima pravo na svoje odluke. Nikome ne duguje objašnjenje", poručio je Amerikanac.

Saradnja se Penjarojom

Nakon dolaska Đoana Penjaroje, Parker je izgubio mesto u ekipi, a trener je javno govorio o njegovoj fizičkoj spremi. Amerikanac je u razgovoru za "Sport klub" izrazio nezadovoljstvo zbog načina na koji je ta tema predstavljena javnosti.

"Da, rečeno je da nisam u formi. Da moram da radim na fizičkoj spremi. Trener je to rekao javno, a mislim da takve stvari ne bi trebalo raditi. Kada si deo tima, štitiš svoju ekipu. Zato me je to zabolelo", istakao je Parker.

Tvrdi da je proveravao rezultate fizičkih testiranja i da oni, prema njegovim rečima, nisu pokazivali promene u odnosu na raniji period.

"Radio sam određena testiranja. I cela ta priča o fizičkoj spremi nije imala smisla jer su svi moji rezultati bili isti kao ranije. Kada proveravam telesnu težinu, procenat masti, fizičku spremu – u trening-centru postoje rezultati svih tih merenja. Imam dokumentaciju koja pokazuje da su vrednosti bile iste", naveo je Amerikanac.

Parker je dodao da bi mnogo lakše prihvatio odluku da više nije deo rotacije da mu je to saopšteno bez javnih komentara o njegovoj fizičkoj spremi.

"Više bih voleo da su jednostavno rekli da sam ispao iz rotacije. Da je to trenerova odluka, to bih mnogo radije prihvatio. To nije pošteno prema meni. Kada nekoga za nešto optužuješ, moraš da budeš veoma precizan", poručio je bivši košarkaš Partizana.

"Dani su mi bili veoma mračni"

Posebno težak period za Parkera bio je onaj tokom kojeg je trenirao odvojeno od ostatka ekipe. Kako je ispričao, osećao se usamljeno, a najveću podršku pružao mu je trener za fizičku pripremu Aleksandar Žilović.

"Period tokom kojeg sam bio odvojen od ekipe bio je veoma usamljen. Morao sam individualno da treniram", rekao je Parker.

Amerikanac je otkrio i kako je izgledala njegova svakodnevica u tom periodu, ističući da je pokušavao da pronađe motivaciju uprkos teškim okolnostima.

"Dani su mi bili veoma mračni. Nisam išao nigde. Odlazio bih u dvoranu, zatim se vraćao kući. Sutradan bih se probudio i samo čekao da ponovo odem na trening. Voleo bih da sam dobio još jednu priliku", rekao je Parker, koji još ne zna gde će nastaviti karijeru.

Ne želi da naškodi Partizanu

Uprkos svemu što je ispričao o problemima tokom boravka u Beogradu, Parker je naglasio da ne želi da njegove reči budu shvaćene kao napad na sadašnji tim. Istakao je da želi uspeh igračima i treneru Penjaroji, kao i da nema nameru da svojim iskustvom utiče na druge košarkaše.

"Tim sada igra veoma dobro. Neka tako i ostane. Želim da ti momci uspeju. Želim da to svima bude jasno. Ne želim nikoga da povredim ovim intervjuom. Svako u toj ekipi ima pravo da teži uspehu koji želi", rekao je Amerikanac.

Posebno je pomenuo Antonija Rivsa, sa kojim ima zajedničku vezu kroz srednju školu u kojoj su obojica učila. Poručio je da njegovo iskustvo ne mora da bude pokazatelj onoga što čeka druge igrače koji dolaze u Partizan.

00:33 Antonio Rivs koš za pobedu na Spartak Partizan Izvor: TV Arena sport/Screenshot

"To što se nešto dogodilo meni ne znači da će se isto dogoditi i njemu. Želim da on iz tog iskustva izvuče maksimum. Isto želim svim momcima koji su u ekipi, a nikada nisam prenosio svoje probleme na druge ljude", istakao je Parker.

"Nikada nisam upirao prstom u druge"

Na kraju razgovora, Parker je poručio da želi da nastavi karijeru i da na terenu pokaže šta može. Istakao je da će, bez obzira na to gde bude igrao, ostati veran svojim principima.

"Prava mera čoveka nije to kako se ponaša kada mu je udobno i kada mu sve ide naruku. Njegov karakter se vidi u trenucima sumnje i kritike. Mislim da sam upravo tada pronašao svoj karakter. Gde god da bude sledeća stanica, daću sve od sebe, jer nikada nisam izneverio svoje principe. Nikada nisam upirao prstom u druge, samo želim da ljudi čuju moju stranu priče i da vide istinu. A ako neko želi da ospori ono što govorim, imam dokumentaciju", zaključio je Džabari Parker.

Tako je Amerikanac, posle rastanka sa Partizanom, prvi put detaljno izneo svoje viđenje turbulentnog perioda u Beogradu. Iako nije želeo da optužuje pojedince, jasno je stavio do znanja da su ga pojedini događaji duboko pogodili i da smatra da javne kritike njegove fizičke spreme nisu bile opravdane.

Kurir sport/Sport klub