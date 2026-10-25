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Nakon što su Nagetsi u prvoj utakmici izgubili od Oklahome u drugoj su, posle velikog preokreta i produžetka, pobedili Nju Orleans.

Nikola Jokić je upisao prvi tripl-dabl u sezoni pošto je meč završio sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

Dejvid Adelman je nakon utakmice pohvalno govorio o rukiju koji je odigrao veoma dobro.

"Dopao mi se pristup Trejvona Brazila tokom svih ovih nedelja. Naravno, nije bilo savršeno, on je ruki. Čak je i večeras, iako je imao ogroman uticaj na utakmicu, u prvom poluvremenu napravio nekoliko grešaka bez lopte. To će se dešavati kada se prvi put susreće sa određenim akcijama koje ranije nije video, ali on nastavlja da se bori i ne odustaje", rekao je Adelman i dodao:

"Najveći kompliment koji možeš da uputiš rukiju u ovoj ligi jeste kada mu veterani veruju i osećaju se prijatno dok igraju zajedno s njim. A onda dođe ovakav trenutak, povratak kakav na domaćem terenu nismo videli ranije u istoriji naše franšize. Baš mi je drago zbog tog momka. Za mnoge igrače san je da stignu do NBA lige, dobiju ugovor i obuku dres. Ali onda žele i da igraju, da se takmiče i dožive ovakvo veče. Neće svaka utakmica biti ovakva, ali ono što on donosi našem timu veoma je posebno. Dugo nismo imali igrača poput njega".

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Najefikasniji je bio Džamal Marej sa 42 poena, a Denver je na poluvremenu imao 17 poena zaostatka.

"Očekivao sam takvu partiju Mareja. Ono što nisam očekivao jeste da ćemo kao tim ovako otvoriti utakmicu. Bili smo očajni u prvom poluvremenu. Delovalo je kao da čekamo da nas napad probudi, dok su oni za to vreme lako polagali loptu i pogađali skoro 90 odsto pokušaja na obruču. Dobro su šutirali i za tri poena, pogodili su neke teške šuteve, ali to se dešava kada lopta tako lako ulazi u koš".

Odbrana je ključ

"Ne možete da započnete utakmicu na ovakav način. Lepo je imati sposobnost da se vratite, ali znamo da ćemo postići poene. Marej je pronašao ritam, Jokić je pronašao ritam oko obruča. Mislim da je ključ bio na drugoj strani terena. U odbrani smo postali mnogo agresivniji. Izašli smo iz osnovnog sistema i počeli da napadamo loptu. Kada to radite, ne postaju agresivniji samo igrači koji čuvaju loptu, već i oni iza njih dobijaju mogućnost da budu mnogo agresivniji. Svih pet igrača zaslužuje priznanje. Posle katastrofalnog defanzivnog skoka u trećoj četvrtini i loše tranzicione odbrane u prvom poluvremenu, odjednom smo popravili sve. To nam je omogućilo da istrčimo u napad i stvorimo prilike da izjednačimo".

Znao je da njegova ekipa može da stigne do pobede.

"Pogotovo kada imate Džamala i Nikolu, kada smanjite zaostatak na osam poena, a ostanu dva minuta do kraja, osećate da imate šansu. Ako odigrate dobru odbranu i uhvatite skok, matematika ima smisla. I uspeli smo u tome. Moja najveća briga bila je kada da im dam predah. Mislim da sam pozvao tajm-aut na tri minuta do kraja produžetka zato što sam video koliko su energije uložili i da su ostali bez daha. Tajm-aut nije bio zbog taktike ili razgovora o akcijama. Samo sam želeo da duboko udahnu, a onda da izađu na teren i pokušaju ponovo. Svaka utakmica je drugačija, ali postoji brojka uz koju se osećate dobro kada imate ovakve igrače. Uvek verujete kada je utakmica na tri poseda razlike".

Još jednom je pričao o novajliji Trevonu Brazilu koji je postigao 17 poena uz devet skokova.

"Postoji još jedna stvar koju je Trejvon uradio, stabilizovao je naš defanzivni skok. Ako želite da se vratite protiv ovako atletske ekipe koja svim igračima napada skok, morate da budete izuzetni da biste dobili duele dva na jedan pod košem. Svako ko je igrao košarku zna koliko je to teško. On je skakao kroz gužvu, kroz tela igrača koji su dolazili na skok, sa Zajonom Vilijamsonom, Marfijem i svim tim momcima. Njegovo zatvaranje šutera je veoma posebno. Njegov odraz sa obe noge gotovo je olimpijski. Naravno, tu je i raspon ruku, ali najviše mi se dopala njegova čvrstina u defanzivnom skoku. To donosi pobede. Svi ovde znamo da, ako osvojite loptu i date je igračima sa brojevima 27 i 15, imate šansu. Ali prvo morate da osvojite loptu, a to u trećoj četvrtini nismo radili dovoljno dobro. Večeras je bio zaista odličan. Navijači treba da uživaju u njegovoj igri i da ga slave zbog ovakve utakmice. Zabavno ga je gledati, ali budite strpljivi s njim. Ovo mu je tek druga utakmica u NBA ligi", zaključio je Dejvid Adelman.

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