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Burno je bilo u Sarajevu! Kosta Kondić našao se na udaru domaćih navijača tokom duela Bosne i Dubaija, a zvižduci sa tribina pratili su ga tokom meča. Razlog je njegova reprezentativna priča, koja je prethodnih godina izazvala veliku pažnju u Bosni i Hercegovini.

Banjalučanin, međutim, nije dozvolio da ga dešavanja sa tribina poremete. Naprotiv, odigrao je sjajnu utakmicu i pokazao da može da se nosi sa pritiskom.

Dubai je slavio rezultatom 93:83, a Kondić je za svega 16 minuta i 36 sekundi provedenih na parketu ubacio čak 17 poena. Isti broj poena postigao je i Mfiondu Kabengele, pa su njih dvojica bili najefikasniji igrači ekipe koju sa klupe predvodi Ćavi Paskval.

Maštao o dresu Srbije, FIBA rekla ne!

Kondićeva reprezentativna saga dobila je veliki odjek početkom 2025. godine, kada se pojavila mogućnost da talentovani košarkaš zaigra za Srbiju.

Tadašnji selektor "Orlova" Svetislav Pešić govorio je o njemu i potvrdio da se radi na dokumentaciji za promenu sportskog državljanstva. Ipak, FIBA je u januaru 2025. odbila zahtev, pa Kondić nije dobio dozvolu da nastupa za Srbiju.

Razlog je bio taj što je ranije igrao za mlađe reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine, uključujući kadetsku i juniorsku ekipu.

1/8 Vidi galeriju Kosta Kondić u dresu Dubaija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Djordje Kostic ©/2025 Djordje Kostic/Starsport.rs ©

Odbio poziv Bosne, pa doživeo zvižduke!

Dodatnu težinu celoj priči daje činjenica da je Kondić u februaru 2024. odbio poziv seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tadašnji selektor Adis Bećiragić rekao je da mu je košarkaš kao razlog naveo odlazak na odmor u London.

Kasnije se u centru pažnje našla mogućnost da obuče dres Srbije, ali je odluka FIBA zaustavila taj scenario. Sve to doprinelo je da Kondićev nastup u Sarajevu bude pod posebnom lupom.

Navijači Bosne jasno su pokazali šta misle o njegovoj reprezentativnoj priči, ali zvižduci nisu uspeli da ga zaustave. Kondić je odgovorio na parketu, sa 17 poena za nešto više od 16 minuta, i pomogao Dubaiju da iz Sarajeva odnese pobedu 93:83.