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Božović je preminuo posle duge i teške volesti.

Nekadašnji golman je želeo da bolest drži u privatnosti kako bi zaštitio porodicu, ali je vremenom sve stiglo do javnosti. Mnogi klubovi, bivši saigrači, sportisti i prijatelji su se uključili u akciju prikupljanja pomoći.

Isprva je lečenje u Turskoj dalo rezultata, međutim, borba sa opakom bolešću završila se tragično, a iza sebe je ostavio suprugu Martinu i dvojicu sinova.

Ko je bio Darko Božović?

Darko Božović je rođen u Podgorici 9. avgusta 1978. godine, a 18 godina je bio u Teleoptiku, Partizanovoj filijali. Branio je za Srem Jakovo, Mladenovac, Timok, Srem i Bežaniju, pre nego što je stigao do prvog Partizana u kojem se zadržao o 2007. do 2010. godine. Nakon toga je bio golman Slobode, a u Srbiji je branio još za Voždovac.

1/5 Vidi galeriju Darko Božović Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic

Za reprezentaciju Crne Gore je branio na dve utakmice.

Nakon završetka igračke karijere započeo je trenersku i radio je kao trener golmana u reprezentaciji Bugarske, zatim i u Teleoptiku.

Poslednji angažman je imao u Železničaru iz Pančeva.

Ko je bio Darko Božović?