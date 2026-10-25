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Hulijan Alvarez odlučio je da spusti loptu i izvini se navijačima Atletiko Madrida nakon burnih reakcija zbog svojih izjava na Svetskom prvenstvu!

Argentinac je priznao da je pogrešio, a onda je golom protiv Deportiva doneo pobedu svom timu rezultatom 1:0.

Posle meča napadač Atletiko Madrida obratio se navijačima, priznao da je pogrešio i poručio da razume zašto su navijači bili ljuti.

"Želeo sam da se izvinim našim navijačima zbog svojih reči na Svetskom prvenstvu. Bila je to moja greška, i zbog načina na koji sam ih izgovorio i zbog trenutka u kojem sam to uradio. Posebno zato što razumem zašto su navijači bili ljuti. I ja bih se naljutio da sam navijač", rekao je Alvarez za „Movistar“.

Argentinac se potom zahvalio navijačima na podršci, ali i saigračima koji su stali uz njega u teškom periodu.

"Bili su veoma velikodušni i zaista to cenim", poručio je napadač Atletika.

Gol za pobedu, pa poruka koja je mnoge iznenadila

Alvarez je rotiv Deportiva postigao odlučujući gol i doneo Atletiko Madridu pobedu od 1:0, čime je nastavio dobar golgeterski niz. Prethodno je zatresao mrežu i u remiju 1:1 protiv Štutgarta u Ligi šampiona.

Napadač je istakao da se u poslednje vreme oseća sve bolje, kako fizički tako i sa loptom, i da veruje da može da preokrene situaciju u kojoj se našao.

"Kada se osećaš dobro u životu, to se vidi i na terenu. Iako smo profesionalci, sve ima uticaja. Osećam se dobro i spreman sam da se borim za sve", poručio je Alvarez.

Dodao je da želi da nastavi da radi naporno i da se izvuče iz teškog perioda.

"Nadam se da ću kroz naporan rad i poniznost uspeti da preokrenem ovu situaciju", istakao je Argentinac.

1/10 Vidi galeriju Argentinski fudbalski as - Hulijan Alvarez Foto: Alter Photos / ddp USA / Profimedia, Luciano Bisbal / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Izjave o odlasku uzdrmale Madrid

Podsetimo, buru je izazvala Alvarezova izjava nakon pobede Argentine nad Austrijom rezultatom 2:0 na Svetskom prvenstvu. Tada je poručio da bi za sve bilo najbolje da ga Atletiko proda i govorio o želji da ostvari svoj san, dok se kao moguća naredna destinacija pominjala Barselona.

Atletiko je odbio ponudu katalonskog kluba, ali nezadovoljstvo navijača nije nestalo. Alvarez je izviždan na prvoj domaćoj utakmici sezone, protiv Viljareala, koja je završena rezultatom 2:2.

Sada je, međutim, odlučio da prizna grešku i pokuša da popravi odnos sa pristalicama madridskog kluba.

Prema pisanju španskih medija, trener Atletika Dijego Simeone pozdravio je Alvarezov potez i istakao da ceni ljude koji imaju snage da se izvine.

Čini se da je Argentinac odlučio da okrene novi list. Golovi su ponovo tu, izvinjenje je upućeno, a ostaje da se vidi da li će ovim potezom definitivno vratiti poverenje navijača Atletiko Madrida.