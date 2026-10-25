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Neočekivan udarac za kraljevski klub!

Real Madrid će u večerašnji El Klasiko protiv Barselone ući bez jednog od svojih najvažnijih igrača. Tibo Kurtoa neće braniti na stadionu Kamp Nou zbog gripa, saopštio je madridski klub samo nekoliko sati pred veliki derbi. Na golu bi trebalo da ga zameni Andrij Lunjin, dok je mladi Ukrajinac Ilija Vološin naknadno uvršten u ekipu!

1/4 Vidi galeriju Golamn Real Madrida - Tibo Kurtoa Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dennis Agyeman / AFP / Profimedia

Kurtoa otpao u poslednjem trenutku

Veliki problemi za Real Madrid pred jedan od najvažnijih mečeva sezone! Belgijski golman Tibo Kurtoa neće biti na raspolaganju Žozeu Murinju za duel protiv najvećeg rivala, pošto se bori sa simptomima gripa koji mu ne dozvoljavaju da bude spreman za utakmicu.

Vest je potvrdio i sam klub, navodeći da je čuvar mreže naknadno otpao sa spiska igrača za susret desetog kola španske La Lige. Kurtoa je prethodno branio na svih devet prvenstvenih utakmica ove sezone, pa njegov izostanak predstavlja ozbiljan udarac za planove madridskog velikana.

Lunjin dobija priliku u najgorem mogućem trenutku

Iznenadni izostanak prvog golmana znači da bi među stativama trebalo da se nađe Andrij Lunin. Ukrajinac sada dobija priliku da se dokaže na jednom od najtežih gostovanja u evropskom fudbalu, i to u trenutku kada su pritisak i očekivanja ogromni.

Dodatno, u tim je pozvan i njegov sunarodnik Ilija Vološin, golman Real Madrida C, koji će biti dodatna opcija stručnom štabu. Njegov poziv pokazuje koliko je iznenadna bila promena u planovima madridskog kluba.

Murinjo pred velikim ispitom na Kamp Nou

Real Madrid na Kamp Nou stiže sa imperativom dobrog rezultata, ali izostanak golmana koji je branio na svim prethodnim prvenstvenim utakmicama dodatno komplikuje pripremu za derbi.

Prema izveštajima španskih medija, Barselona je pred ovaj susret vodeća na tabeli sa 27 bodova, dok Real ima 21 i nalazi se na trećem mestu. Pobeda katalonskog tima mogla bi da poveća razliku između dva rivala na čak devet bodova.

Domaćin će zato imati priliku da napravi veliki korak u borbi za vrh, dok će Murinjo morati da pronađe način da nadoknadi odsustvo jednog od ključnih igrača.

Nije samo Kurtoa problem za Real

Madridski klub ima i druge kadrovske probleme pred veliki okršaj. Prema dostupnim izveštajima, Real neće moći da računa ni na suspendovanog Vinisijusa Žuniora, dok su među odsutnima i Rodrigo, Ferlan Mendi i Raul Asensio.

U takvim okolnostima, odgovornost pada na preostale prvotimce, a posebno na Lunina, koji bi mogao da bude jedan od najvažnijih ljudi u madridskom timu.

El Klasiko je uvek utakmica u kojoj jedan detalj može da odluči pobednika. Ovoga puta, Real Madrid moraće da se prilagodi u poslednjem trenutku, a ostaje da se vidi može li Lunjin da iskoristi priliku i pomogne ekipi da izbegne novi udarac u borbi za titulu.

Utakmica Barselona – Real Madrid igra se večeras, 25. oktobra, od 21 čas na stadionu Kamp Nou.