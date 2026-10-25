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Legendarni fudbaler crno-belih se nije snašao na klupi voljenog kluba u teškim trenucima kroz koje isti prolazi.

Nakon poraza od Čukaričkog u Humskoj u utakmici 13. kola koja je završena rezultatom 0:2, Saša Ilić je podneo ostavku.

Računajući zvanične, takmičarske utakmice, Partizan je sa Ilićem na klupi zabeležio osam pobeda i osam poraza uz dva remija.

Klub je zaustavljen u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencije, dok je u Super ligi Srbije na 10. mestu sa samo 11 bodova u 12 odigranih utakmica.

Prvoplasirana Crvena zvezda ima 23 boda više, a poslednjeplasirani Zemun ima samo pet bodova manje.

1/12 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dusan Milenkovic/ATAImages

Saša Ilić jeste dva puta pristao da ostane trener iako je želeo da ode, a kako saznajemo, zbog svojih odluka se sada kaje i baš to je saopštio čelnicima i članovima Uprave kluba.

Poslušao je proslavljeni fudbaler bliske saradnike i želju navijača, ali sada mu nije drago što je tako postupio. Nakon utakmice protiv Čukaričkog Ilić je otvoreno priznao da mu je žao što je popustio posle reči rukovodioca, kao i Radosava Petrovića, sportskog direktora koji je i sada zamolio trenera da sačeka pre nego što njegova odluka bude konačna.

Međutim, ovaj put deluje da neće biti preokreta.

Prve dve ostavke

Ilić je imao veliku podršku rukovodstva i navijača i to je jedini razlog zbog kojeg je do meča protiv ekipe sa Banovog Brda bio na klupi. Prvi put je ponudio ostavku između dve utakmice protiv Hetafea u kvalifikacijama za Ligu konferencija, a nakon pregovora sa čelnicima kluba, došlo je do dogovora da ostane.

Ostavka u toku utakmice

Drugi put je ostavka ponuđena u toku utakmice, preneo je "Telegraf".

Saša Ilić je na poluvremenu meča protiv Radnika u Surdulici ušao u svlačionicu i svojim igračima rekao da neće više biti trener, ali da je važno da u nastavku zbog navijača pokušaju da spreče brukanje kluba.

Određeni igrači su počeli da ubeđuju Ilića da se predomisli, a uključio se u to i sportski direktor Radosav Petrović, kao i čelnici kluba.

Partizan je na poluvremenu imao zaostatak 3:1 i igrača manje, a utakmica je završena rezultatom 4:4.

Bez reči posle Čukaričkog

Činjenica da je Partizan još jednom izgubio bila je dovoljna za pretpostavku da Ilić neće voditi ekipu na narednoj utakmici, a ono što se dogodilo nakon utakmice je moglo da posluži i kao nezvanična potvrda.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Čukarički, Superliga Srbije Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ilić se nije pojavio pred kamerom televizije Arena sport, već je to umesto njega uradio pomoćni trener Veličko Kaplanović koji je izgovorio jednu rečenicu.

"Nemam ništa da kažem, čestitam Čukaričkom na pobedi", poručio je Kaplanović.

Takođe, nije bilo ni izjava fudbalera kluba iz Humske.

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