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Košarkaši Spartaka iz Subotice doživeli su bolan poraz od Partizana u petom kolu ABA lige. Crno-beli su slavili rezultatom 82:80, iako je domaći tim u poslednjoj četvrtini imao čak 11 poena prednosti.

Dramatična završnica ostavila je gorak ukus u taboru Spartaka, a trener Vladimir Jovanović posle utakmice otvoreno je govorio o problemima sa suđenjem.

Iako je priznao da je njegov tim pravio greške u ključnim trenucima, Jovanović je posebno istakao nezadovoljstvo kvalitetom suđenja u regionalnom takmičenju. Njegove reči ponovo su otvorile pitanje koje već duže vreme izaziva polemike u ABA ligi.

Jovanović analizirao utakmicu

Trener Spartaka najpre je govorio o igri svog tima, istakavši da je zadovoljan pristupom i velikim delom onoga što su njegovi košarkaši prikazali na parketu. Ipak, ukazao je i na greške koje su omogućile Partizanu da ostane u utakmici.

"Mislim da smo imali od prvog do zadnjeg minuta jako dobar odnos prema utakmici i prema protivniku, kojeg normalno mnogo cenimo. Moram da budem zadovoljan većim delom utakmice, što se tiče napada i odbrane. Postojali su tu neki prazni minuti, pogotovo prva četvrtina, rekao bih napadački, gde smo napravili pet izgubljenih lopti, i prvo poluvreme, gde smo dozvolili Tompsonu da da 21 poen.

Ne bih rekao da je imao baš lake šuteve, ali je evroligaški igrač, koji je našao načine da da koševe. Treću četvrtinu smo odigrali jako dobro, preveli smo utakmicu na našu stranu i što se tiče napada. Dolazili smo do lakih poena. S druge strane smo podigli nivo odbrane i automatski krenuli da trčimo, što je jako bitno za nas", rekao je Jovanović.

"Ne znam šta čekate i kome ovo ide u korist!"

Posle analize igre, trener Spartaka prešao je na temu koja ga je očigledno najviše mučila. Jovanović je poručio da ne želi da umanji zasluge Partizana za pobedu, ali je istovremeno postavio pitanje kada će ABA liga ozbiljnije reagovati na probleme sa suđenjem.

"Kraj utakmice… Žao mi je što je ovako bilo, bilo je tu i naših grešaka, dozvolili smo skokove u napadu, ali stvarno mi nije jasno kada će ABA liga na pravi način da reaguje oko suđenja. Ne znam šta čekate i kome ovo ide u korist.

Potpuno zaslužena pobeda Partizana i ne umanjujem nijednog trenutka dobijenu utakmicu, ali me zanima samo kome nije jasno da degradira ligu, da ovakav način suđenja, na kraju krajeva, ugrožava i ljude koji ulažu u ovaj sport i koji ga volimo. Baš mi nije jasno i zašto, na kraju krajeva, svi ćute. Sad da upirem prstom u nekog posebnog sudiju… Sveukupno ovo ne valja."

Jovanović nije želeo da izdvaja pojedinačne arbitre, već je kritikovao ukupni nivo suđenja. Njegove reči dolaze u trenutku kada je pitanje arbitraže već izazivalo rasprave u regionalnom takmičenju.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Subotice Foto: Spartak Office Shoes/Aleksandar Secerov

"Ne znam zašto ćute svi!"

Trener Spartaka potom je otišao i korak dalje, govoreći o novcu koji klubovi ulažu u takmičenje, njegovom kvalitetu i odgovornosti svih koji učestvuju u njegovom organizovanju.

"Ne znam zašto ćute svi. Gde to vodi? Mislim da svaki klub, iz privatnih izvora il državni… Daje se neki novac da bi se igralo ovo takmičenje, koje je stvarno dostiglo jedan ozbiljan nivo. Zašto dozvoljavamo svi zajedno na kraju da, uz svo poštovanje njih kao ljudi, zašto dozvoljavamo da nam utakmice izgledaju ovako. Nije ni prva ni zadnja i baš me zanima da li će neko da napravi reakciju."

Jovanović je tako jasno stavio do znanja da problem, prema njegovom mišljenju, prevazilazi jednu utakmicu i jedan poraz. Očekuje reakciju nadležnih i smatra da klubovi zaslužuju arbitražu na nivou koji odgovara ambicijama ABA lige.

"Čija je odgovornost?"

Posebno oštre reči trener Spartaka uputio je kada je govorio o odgovornosti ljudi koji rade u takmičenju. Naglasio je da treneri odgovaraju za rezultate svojih ekipa, pa se zapitao ko snosi odgovornost kada posao ne bude obavljen na odgovarajućem nivou.

"Svi se ozbiljno bavimo ovim poslom. Mislim da smo danas zaslužili, i Partizan i mi, da najbolji u tom segmentu budu ovde, iz ovog regiona. Ne samo mi – Zvezda, Igokea, svi do jednog. Neću nikog da povredim, nije mi to cilj. Ja lično za loš rezultat polažem odgovornost prema predsedniku kluba. Čija je odgovornost ljudi koji rade svoj posao lošije nego što ovo takmičenje zahteva?"

Ovim rečima Jovanović je ukazao na ono što smatra problemom sistema, a ne samo pojedinačnim greškama. Njegovo pitanje o odgovornosti ostaje centralna poruka njegovog obraćanja posle dramatičnog poraza.

"Priredba je bila za ponos, ali dajte da svi budemo najbolji"

Uprkos kritikama, trener Spartaka pohvalio je atmosferu, publiku i samu utakmicu. Istakao je da je duel dva kluba iz regiona bio događaj dostojan ABA lige, ali je ponovio da kvalitet suđenja mora da prati nivo košarke koji klubovi prikazuju.

"Sve u svemu, košarkaška priredba koja je bila prelepa. Došao je jedan od najjačih klubova iz regiona, koji volim i u kom sam radio. Napravili smo zajedno jednu stvarno dobru predstavu, dostojnu ABA lige. Publika je ovde uživala, hoću da pohvalim i jedne i druge. Priredba je bila za ponos, ali dajte da svi budemo najbolji što možemo. Nemojte preko naših leđa da ispravljate krive drine. Jel to znači da mali klubovi nemaju pravo na svoje mišljenje i šta je to mali klub, da li smo ravnopravni, kao i svi ostali?", zapitao se Vladimir Jovanović.