AUUU! GRČKA SE TRESE ZBOG OVIH REČI JANAKOPULOSA! Predsednik Panatinaikosa nikad jače udario na Olimpijakos: "Dresovi i novac pronađeni su kod sudija..."
Kontroverzni vlasnik atinskog velikana javno je apelovao na klub iz Pireja da prestane sa pasivnim držanjem i aktivno se uključi u potpuno rasvetljavanje ovog korupcionaškog skandala.
Nakon što su Panatinaikos, Olimpijakos i AEK izašli sa zvaničnim klupskim saopštenjima, a bura oko sudijske afere nastavila da raste, Janakopulos se oglasio putem društvenih mreža kroz dve opširne objave.
U prvoj poruci izneo je seriju teških optužbi i postavio konkretna pitanja rukovodstvu crveno-belih, dok je u drugoj ponudio sopstvenu viziju o tome u kom pravcu bi evropska košarka morala da se razvija u budućnosti. U svom prvom izlaganju, Janakopulos je taksativno naveo osam tačaka i činjenica za koje tvrdi da zahtevaju hitne i jasne odgovore iz Pireja.
"Činjenica broj jedan: Vlasnici Olimpijakosa nedavno su nas podsetili da je njihov klub najveći u Evropi.
Činjenica broj dva: Dresovi i novac pronađeni su kod sudija koje se trenutno nalaze u zatvoru zbog nameštanja utakmica.
Činjenica broj tri: Olimpijakos je poslednjih godina intervenisao u odbranu tih sudija, tvrdeći da je bilo pogrešno što je jedan drugi klub izražavao zabrinutost zbog njihove nepodobnosti za suđenje. Te zabrinutosti su se, međutim, pokazale opravdanim.
Činjenica broj četiri: Cela Grčka gledala je finalne utakmice i sa gađenjem ili negodovanjem reagovala na bahat i proizvoljan način na koji su sudile ove sudije, koje je Olimpijakos prethodno branio. To važi bez obzira na to da li je nečiji tim pobedio ili izgubio.
Činjenica broj pet: Olimpijakos je, proizvoljno i bez prethodnog incidenta ili problema u košarci, odlučio da se ponizi u ime navodnog 'istorijskog čišćenja' ovog sporta. Povukao je ekstreman potez, zbog kojeg je tadašnja vlada, nažalost, morala da interveniše kako ne bi ostala izložena bahatom i nasilničkom ponašanju kluba čiji su vlasnici, iz sopstvenih razloga, prethodno poslali ekipu u drugu ligu.
Činjenica broj šest: Moram da priznam da su novac koji su potrošili na prijave i sudske postupke, navodno u interesu 'čišćenja' košarke, premašili svi mi zajedno.
Činjenica broj sedam: Kada je reč o titulama osvojenim poslednjih godina, jedna od ovih konkretnih sudija vodila je veliku većinu utakmica.
Činjenica broj osam: Do danas, osim pominjanja mene i mojih izjava, 'najveći klub u Evropi' nije odgovorio ni na jednu od navedenih činjenica koje se tiču košarke. Zar nemaju nikakav stav?“, naveo je Janakopulos.
Janakopulos je nastavio da pritiska čelnike Olimpijakosa.
"Kako mogu da se uzdržavaju od reakcije u trenutku kada postoji najveća prilika do sada da se očisti košarka, posebno sada kada postoje konkretni dokazi, a ne samo mišljenja revnosnih funkcionera?
Ova pitanja upućena su vama i nastaviću da ih postavljam, bez obzira na to koliko često menjate temu. 'Legendarni opasni momci' i dobri dečaci ne bi trebalo da vam predstavljaju nikakav problem", poručio je vlasnik Panatinaikosa.