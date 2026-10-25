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Kontroverzni vlasnik atinskog velikana javno je apelovao na klub iz Pireja da prestane sa pasivnim držanjem i aktivno se uključi u potpuno rasvetljavanje ovog korupcionaškog skandala.

Nakon što su Panatinaikos, Olimpijakos i AEK izašli sa zvaničnim klupskim saopštenjima, a bura oko sudijske afere nastavila da raste, Janakopulos se oglasio putem društvenih mreža kroz dve opširne objave.

U prvoj poruci izneo je seriju teških optužbi i postavio konkretna pitanja rukovodstvu crveno-belih, dok je u drugoj ponudio sopstvenu viziju o tome u kom pravcu bi evropska košarka morala da se razvija u budućnosti. U svom prvom izlaganju, Janakopulos je taksativno naveo osam tačaka i činjenica za koje tvrdi da zahtevaju hitne i jasne odgovore iz Pireja.

"Činjenica broj jedan: Vlasnici Olimpijakosa nedavno su nas podsetili da je njihov klub najveći u Evropi.

Činjenica broj dva: Dresovi i novac pronađeni su kod sudija koje se trenutno nalaze u zatvoru zbog nameštanja utakmica.

Činjenica broj tri: Olimpijakos je poslednjih godina intervenisao u odbranu tih sudija, tvrdeći da je bilo pogrešno što je jedan drugi klub izražavao zabrinutost zbog njihove nepodobnosti za suđenje. Te zabrinutosti su se, međutim, pokazale opravdanim.

Činjenica broj četiri: Cela Grčka gledala je finalne utakmice i sa gađenjem ili negodovanjem reagovala na bahat i proizvoljan način na koji su sudile ove sudije, koje je Olimpijakos prethodno branio. To važi bez obzira na to da li je nečiji tim pobedio ili izgubio.

Činjenica broj pet: Olimpijakos je, proizvoljno i bez prethodnog incidenta ili problema u košarci, odlučio da se ponizi u ime navodnog 'istorijskog čišćenja' ovog sporta. Povukao je ekstreman potez, zbog kojeg je tadašnja vlada, nažalost, morala da interveniše kako ne bi ostala izložena bahatom i nasilničkom ponašanju kluba čiji su vlasnici, iz sopstvenih razloga, prethodno poslali ekipu u drugu ligu.

Činjenica broj šest: Moram da priznam da su novac koji su potrošili na prijave i sudske postupke, navodno u interesu 'čišćenja' košarke, premašili svi mi zajedno.

Činjenica broj sedam: Kada je reč o titulama osvojenim poslednjih godina, jedna od ovih konkretnih sudija vodila je veliku većinu utakmica.

Činjenica broj osam: Do danas, osim pominjanja mene i mojih izjava, 'najveći klub u Evropi' nije odgovorio ni na jednu od navedenih činjenica koje se tiču košarke. Zar nemaju nikakav stav?“, naveo je Janakopulos.

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Janakopulos je nastavio da pritiska čelnike Olimpijakosa.

"Kako mogu da se uzdržavaju od reakcije u trenutku kada postoji najveća prilika do sada da se očisti košarka, posebno sada kada postoje konkretni dokazi, a ne samo mišljenja revnosnih funkcionera?

Ova pitanja upućena su vama i nastaviću da ih postavljam, bez obzira na to koliko često menjate temu. 'Legendarni opasni momci' i dobri dečaci ne bi trebalo da vam predstavljaju nikakav problem", poručio je vlasnik Panatinaikosa.