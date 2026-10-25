Nikola Jokić je ponovo pokazao zašto je najbolji košarkaš na svetu, sa tripl-dablom koji je odveo Denver do pobede protiv Nju Orleansa.
Košarka
ŠTA OVO BI? POGLEDAJTE SNIMAK KOJI POKAZUJE ZAŠTO JE NIKOLA JOKIĆ NAJBOLJI KOŠARKAŠ NA SVETU! Evo kako je doneo Denveru pobedu, ovi potezi će vas oduševiti!
Slušaj vest
Nakon što su Nagetsi u prvoj utakmici izgubili od Oklahome u drugoj su, posle velikog preokreta i produžetka, pobedili Nju Orleans.Nikola Jokić je upisao prvi tripl-dabl u sezoni pošto je meč završio sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija.
Nikola Jokić protiv Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Pogledajte Jokićeve najbolje poteze sa ove utakmice:
2 · Reaguj
Komentariši