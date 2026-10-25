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Nakon što su Nagetsi u prvoj utakmici izgubili od Oklahome u drugoj su, posle velikog preokreta i produžetka, pobedili Nju Orleans.Nikola Jokić je upisao prvi tripl-dabl u sezoni pošto je meč završio sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

Nikola Jokić protiv Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Pogledajte Jokićeve najbolje poteze sa ove utakmice:

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Nikola Jokić posle pobede protiv Islanda Izvor: MONDO