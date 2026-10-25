Tenis
IZGUBIO PRVI SET U FINALU, A ONDA JE DODAO GAS! Medvedev posle velikog preokreta odbranio titulu u Almatiju!
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Danil Medvedev je uspeo da odbrani titulu na ATP turniru u Almatiju, pošto je danas u finalu pobedio Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije sa 6:7 (6:8), 6:1, 6:3.
I jedan i drugi teniser su zadržali svoj servis u prvom setu, a Basilašvili je posle taj-brejka bio bolji rezultatom 8:6.
Ruski teniser je potom furiozno odigrao naredna dva seta, pregazio rivala i ubedljivim preokretom stigao do svog četvrtog ovosezonskog trofeja, što mu je ujedno bila jubilarna 25. titula u karijeri.
Novak Đoković - Danil Medvedev (polufinale turnira u Pekingu) Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia
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Pored novog pehara, šampionski pohod u Kazahstanu doneo je Medvedevu novčanu nagradu od 163.570 dolara, uz novih 250 bodova na ATP rang-listi.
S druge strane, poraženi finalista Basilašvili morao je da se zadovolji čekom na 95.400 dolara i 165 osvojenih poena.
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