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KK Partizan konačno je uspeo da se reši Džabarija Parkera, najvećeg i najskupljeg promašaja u istoriji kluba.

Amerikanac Džabari Parker stigao je u Humsku prošle sezone iz Barselone na insistiranje tadašnjeg trenera Željka Obradovića i dobio dvogodišnji ugovor vredan 5.000.000 dolara.

Džabari Parker i Željko Obradović iz zajedničkih dana u Partizanu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Od prvog dana u kanalu

Međutim, Džabari Parker (31, 203 cm) od prvog dana nikako nije mogao da se uklopi u zahteve Željka Obradovića, a kada je Obradović otišao iz kluba, ni da se prilagodi svemu onome što traži Đoan Penjaroja. Drugi deo prošle sezone Amerikanac je proveo u Huventudu, da bi od početka ove bio u Beogradu i samostalno trenirao.

Posle nekoliko meseci uprava Partizana i zastupnici Džabarija Parkera pronašli su način da se rastanu. O tome je pričao predsednik kluba Ostoja Mijailović za Mocartsport:

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Skup raskid saradnje



- Postigli smo dogovor o raskidu saradnje i time rešili veoma zahtevno pitanje za klub. Parker je imao najveći ugovor u istoriji Partizana, pa je naša odgovornost bila da pronađemo rešenje koje će smanjiti finansijsko opterećenje i omogućiti dalje formiranje ekipe.

Prvi čovek crno-belih otkrio je i finansijske detalje postignutog dogovora:

- Za prošlu sezonu ugovor mu je isplaćen u celosti, u bruto iznosu od 3.100.000 dolara. Za ovu sezonu dogovorili smo se o isplati približno 50 odsto ugovora. Ukupno će njegovo angažovanje koštati Partizan nešto manje od 5.000.000 dolara za dve ugovorne godine. To je ogroman trošak za klub i važno je da javnost zna tačne razmere te obaveze, ali i da smo dogovorom ostvarili znatnu uštedu u odnosu na punu vrednost ugovora.

Džabari Parker dobro je naplatio boravak u Srbiji Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zaprepašćujuće brojke

Posle svega, neće po dobrom pamtiti Džabarija Parkera u Partizanu, jer ih je koštao mnogo novca. Kada se podvuče crta pod njegov učinak u crno-belom dresu, brojke izgledaju zaprepašćujuće.

Džabari Parker odigrao je ukupno 24 utakmice za Partizan, od toga 15 u Evroligi i devet u regionalnoj ABA ligi. Amerikanac je imao mršav učinak, od svega 198 poena, nešto više od osam po meču. Iako je KK Partizan pokušavao da u više navrata raskine saradnju, Parker i njegovi agenti nisu želeli da se odreknu nijednog dolara kada je u pitanju vrednost ugovora, a ona je iznosila 2,5 miliona po sezoni.

Džabari Parker nema razloga da bude nezadovoljan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Matematika je egzaktna nauka

Kad se sve sabere i oduzme, prostom matematikom dolazi se do neverovatnog podatka - svaki poen koji je Džabari Parker postigao za Partizan koštao je klub neverovatna 22.253 evra! Što je previše, previše je.

Posle cele sage, jasno je da će uprava KK Partizan, kao i navijači ovog kluba pamtiti Džabarija Parkera kao najveći promašaj, ali i kao propalu investiciju. Iza sebe, Amerikanac ima impozantnu karijeru, od koledža Djuk do drugog pika na NBA draftu, kada je izabran od strane Milvokija. Kasnije je igrao za Čikago, Vašington, Atlantu, Sakramento i Boston. U Evropu je došao 2023. kada je potpisao za Barselonu.