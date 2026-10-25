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U pravoj šuterskoj rapsodiji i vatrenom istanbulskom okršaju, ekipa Bahčešehira izašla je kao pobednik rezultatom 100:96.

Susret je doneo bespoštednu borbu na parketu i pravu napadačku demonstraciju obe ekipe, o čemu najbolje svedoči zbir od čak 196 postignutih poena.

"Bila je to sjajna utakmica za gledaoce. Obe ekipe pokazale su izuzetnu energiju na terenu. Odlično smo počeli utakmicu, ali drugu četvrtinu nismo završili onako kako smo želeli. Ovakve utakmice odlučuju sitni detalji. Za nas je ovo bila važna utakmica protiv kvalitetnog rivala i srećan sam zbog pobede", rekao je Đorđević.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević sportski je čestitao rivalu na potpuno zasluženoj pobedi, naglasivši da su njegovu ekipu sputali evidentan premor i skraćena rotacija igrača.

"Čestitam Bahčešehiru. Zasluženo su pobedili, bili su svežiji od nas. Mi smo dali sve od sebe i nemam šta da zamerim svojim igračima. Nastavićemo da igramo sa ovako skraćenom rotacijom, a kada nam se svi igrači vrate, bićemo bolji", poručio je Alimpijević.