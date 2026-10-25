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Na FNC 34 u Skoplju, Marko Bojković je, u dvorani "Boris Trajkovski", osvojiš šampionski pojas u lakoj kategoriji (do 70 kilograma) tako što je u prvom minutu prve runde nokautirao Lom-Ali Eskijeva.

Dobio je srpski borac udarac levom rukom u lice, ali je to dočekao spreman i odmah je odreagovao kontrom, pa je rivala poslao na pod.

Ni trenutak nije razmišljao, odmah je skočio na protivnika da završi posao, pa je još jednom udario Eksijeva pre nego što se sudija bacio na njega da prekine borbu.

1/4 Vidi galeriju Nokaut Marka Bojkovića protiv Eskijeva Foto: Printscreen

Pogledajte iz više uglova kako je Bojković nokautirao Eskijeva:

Bonus video: