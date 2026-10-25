Marko Bojković je brutalnim nokautom završio borbu za šampionski pojas.
MMA
AU, ŠTA JE URADIO BOJKOVIĆ I TO ZA TITULU! Ovo je jedan od najbrutalnijih nokauta! Ovo vredi pogledati iz svakog ugla
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Na FNC 34 u Skoplju, Marko Bojković je, u dvorani "Boris Trajkovski", osvojiš šampionski pojas u lakoj kategoriji (do 70 kilograma) tako što je u prvom minutu prve runde nokautirao Lom-Ali Eskijeva.
Dobio je srpski borac udarac levom rukom u lice, ali je to dočekao spreman i odmah je odreagovao kontrom, pa je rivala poslao na pod.
Ni trenutak nije razmišljao, odmah je skočio na protivnika da završi posao, pa je još jednom udario Eksijeva pre nego što se sudija bacio na njega da prekine borbu.
Nokaut Marka Bojkovića protiv Eskijeva Foto: Printscreen
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Pogledajte iz više uglova kako je Bojković nokautirao Eskijeva:
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