HOROR SCENE U BUNDESLIGI! Krv šiklja na sve strane, saigrači se sudarili glavama! Navijači ostali u neverici zbog jezivog prizora!
Jeziva scena odigrala se u 37. minutu meča, kada su u želji da otklone opasnost obojica fudbalera skočila na istu loptu i silovito se sudarila glavama u vazduhu. Posledice su bile momentalno vidljive jer je obojici potekla krv, pa je lekarska ekipa morala hitno da utrči na teren i nekoliko minuta im pruža pomoć pre nego što su napustili igru.
Rukovodstvo sastava iz Gelzenkirhena oglasilo se odmah po završetku meča kako bi umirilo javnost, potvrdivši da su igrači sve vreme bili svesni i sposobni da hodaju, ali su iz predostrožnosti odmah transportovani u bolnicu radi detaljnih analiza i snimanja.
Sam susret u Kelnu završen je najnepopularnijim rezultatom bez golova i ponudio je malo toga vrednog pažnje. Podela bodova ostavila je Keln na 11. mestu tabele, što naizgled deluje sigurno, mada sa skromnih osam bodova drže tek dva koraka prednosti u odnosu na opasnu zonu.