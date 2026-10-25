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Jeziva scena odigrala se u 37. minutu meča, kada su u želji da otklone opasnost obojica fudbalera skočila na istu loptu i silovito se sudarila glavama u vazduhu. Posledice su bile momentalno vidljive jer je obojici potekla krv, pa je lekarska ekipa morala hitno da utrči na teren i nekoliko minuta im pruža pomoć pre nego što su napustili igru.

Edin Džeko, Šalke Foto: Maik Hölter/TEAM2sportphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukovodstvo sastava iz Gelzenkirhena oglasilo se odmah po završetku meča kako bi umirilo javnost, potvrdivši da su igrači sve vreme bili svesni i sposobni da hodaju, ali su iz predostrožnosti odmah transportovani u bolnicu radi detaljnih analiza i snimanja.

Sam susret u Kelnu završen je najnepopularnijim rezultatom bez golova i ponudio je malo toga vrednog pažnje. Podela bodova ostavila je Keln na 11. mestu tabele, što naizgled deluje sigurno, mada sa skromnih osam bodova drže tek dva koraka prednosti u odnosu na opasnu zonu.

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot