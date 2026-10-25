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Povela je Fjorentina golom Alehandra Himenesa u 65. minutu, a izjednačenje Interu doneo je Markus Tiram pogotkom u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

Inter je do pobede stigao pogotkom Pjotra Zjelinskog iz penala u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena.

Inter - Šahtjor 1:0 Liga šampiona Foto: Manuele Mangiarotti/IPA / Sipa Press / Profimedia

Inter je prvi sa 22 poena, a Fjorentina je na 18. mestu sa četiri boda.

U narednom kolu, Inter će gostovati Veneciji, dok će Fjorentina dočekati Atalantu.

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