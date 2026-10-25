Fudbaleri Intera pobedili su danas na svom terenu u Milanu Fjorentinu 2:1, u osmom kolu italijanske Serije A.
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LUDILO, KAKVA UTAKMICA! Inter posle preokreta u završnici pobedio Fiorentinu
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Povela je Fjorentina golom Alehandra Himenesa u 65. minutu, a izjednačenje Interu doneo je Markus Tiram pogotkom u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.
Inter je do pobede stigao pogotkom Pjotra Zjelinskog iz penala u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena.
Inter - Šahtjor 1:0 Liga šampiona Foto: Manuele Mangiarotti/IPA / Sipa Press / Profimedia
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Inter je prvi sa 22 poena, a Fjorentina je na 18. mestu sa četiri boda.
U narednom kolu, Inter će gostovati Veneciji, dok će Fjorentina dočekati Atalantu.
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