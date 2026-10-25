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14:57

Poznati sastavi za današnju utakmicu:

OFK Beograd: Draškić - Despotovski, Pavlović, Maraš, Stojanović – Momčilović, Ture – Aderodžu, Penja, De Bar – Silue.

Crvena zvezda: Radanović – Gudelj, Veljković, Nakajama – Krunić, Mo Čam – Kostov, Lučić – Loizu, Ristić, Katai.

14:53

Šta je rekao Rijera?

Ne propustiteFudbalRIJERA NAJAVIO MEČ SA OFK BEOGRADOM! Otkrio šta je najvažnije za njegov tim, biće iznenađenja u sastavu, a ovo traži od svojih fudbalera!
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14:53

Kakve su kvote?

Ne propustiteKvotaŠTA KAŽU KLADIONICE? Evo kakve su kvote pred meč OFK Beograd - Crvena zvezda!
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14:53

Ko prenosi ovu utakmicu?

Ne propustiteFudbalROMANTIČARI NA KARABURMI DOČEKUJU CRVENO-BELE! Evo gde možete da gledate utakmicu OFK Beograd - Crvena zvezda!
Crvena zvezda - OFK Beograd