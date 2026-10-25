OFK Beograd - FK Crvena zvezda: 16.00
Fudbal
OFK BEOGRAD - CRVENA ZVEZDA: Gradski derbi na Karaburmi! Mogu li "romantičari" da šokiraju crveno-bele? /POZNATI SASTAVI/
Fudbaleri OFK Beograda danas od 16 sati dočekuju Crvenu zvezdu u sklopu 13. kola Super lige.
Crvena zvezda nalazi se na vrhu tabele sa 34 boda, dok OFK Beograd zauzima 11. mesto sa isto toliko bodova na svom kontu.
Tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
Uživo
14:57
Poznati sastavi za današnju utakmicu:
OFK Beograd: Draškić - Despotovski, Pavlović, Maraš, Stojanović – Momčilović, Ture – Aderodžu, Penja, De Bar – Silue.
Crvena zvezda: Radanović – Gudelj, Veljković, Nakajama – Krunić, Mo Čam – Kostov, Lučić – Loizu, Ristić, Katai.
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