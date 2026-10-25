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Najbolja teniserka sveta Elena Ribakina osvojila je WTA turnir u Ningbou, pošto je danas u finalu pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 6:2, 6:2, za sat i 17 minuta.

Kazahstanska teniserka je ubedljivom igrom došla do 15. titule u karijeri, a prve nakon što je postala najbolja na WTA listi.

Elena Ribakina, skandal na Indijan Velsu Foto: Printscreen

Ribakina je trijumfom na turniru u Kini zaradila 185.500 dolara i 500 bodova za WTA listu.

Fernandez je za učešće u finalu pripalo 114.500 dolara i 325 bodova.

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Arina Sabalenka sa sestrom Izvor: TikTok/aryna.sabalenka