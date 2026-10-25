Tenis
POČISTILA KANAĐANKU ZA MALO VIŠE OD SAT VREMENA! Elena Ribakina osvojila turnir u Ningbou, poznato je i koliko je zaradila!
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Najbolja teniserka sveta Elena Ribakina osvojila je WTA turnir u Ningbou, pošto je danas u finalu pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 6:2, 6:2, za sat i 17 minuta.
Kazahstanska teniserka je ubedljivom igrom došla do 15. titule u karijeri, a prve nakon što je postala najbolja na WTA listi.
Elena Ribakina, skandal na Indijan Velsu Foto: Printscreen
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Ribakina je trijumfom na turniru u Kini zaradila 185.500 dolara i 500 bodova za WTA listu.
Fernandez je za učešće u finalu pripalo 114.500 dolara i 325 bodova.
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