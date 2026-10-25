"Želeo sam da Ben Godfri dobije minute jer vidim kako trenira. Svakog dana trenira kao da mu je poslednji dan i ponekad takav odnos morate da nagradite. Želeo sam da uvedem i Bojana (Miovskog) jer nikad ne znate šta može da se dogodi. Morate da ga održavate motivisanim i željnim igre, da zna da ima svoju ulogu u ekipi. Očigledno je da vidite kako dvojica napadača postižu golove, a želeo sam da uđe i Gasama jer je imao malo nesreće što nije počeo utakmicu. Želite da ti momci nastave u pravom smeru. A onda, kada dođete do poslednje izmene, morate da odlučite da li ćete uvesti Točija (Čukvuanija) ili Vanju (Dragojevića). To je teško, ali ne mogu da udovoljim svima. Ne mogu stalno da udovoljavam svim igračima, niti svim navijačima koji žele da ovaj ili onaj fudbaler igra malo više. Iskreno, to je stalno balansiranje. Ponekad pravite izmene imajući u vidu ono što vas čeka, odnosno predstojeće utakmice. Neki igrači moraju da zasluže pravo da igraju kako bi dobili minutažu, a Godfri je, iskreno, jedan od njih", rekao je trener Mekins.