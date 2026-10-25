TRENER RENDŽERSA OBJASNIO ZAŠTO VANJA DRAGOJEVIĆ NE IGRA! Njegovo objašnjenje se mnogima neće dopasti!
Trener Rendžersa Derek Mekins je još jednom odlučio da u igru ne uvede srpske fudbalere, Vanju Dragojevića i Kostu Nedeljkovića. Obojica su spremni, nisu povređeni ili suspendovani, ali jednostavno, trener se odlučio za druge igrače.
Rendžers je danas slavio sa 4:0 protiv Sent Džonstona, a za Srbe nije bilo mi minut vremena na terenu.
"Želeo sam da Ben Godfri dobije minute jer vidim kako trenira. Svakog dana trenira kao da mu je poslednji dan i ponekad takav odnos morate da nagradite. Želeo sam da uvedem i Bojana (Miovskog) jer nikad ne znate šta može da se dogodi. Morate da ga održavate motivisanim i željnim igre, da zna da ima svoju ulogu u ekipi. Očigledno je da vidite kako dvojica napadača postižu golove, a želeo sam da uđe i Gasama jer je imao malo nesreće što nije počeo utakmicu. Želite da ti momci nastave u pravom smeru. A onda, kada dođete do poslednje izmene, morate da odlučite da li ćete uvesti Točija (Čukvuanija) ili Vanju (Dragojevića). To je teško, ali ne mogu da udovoljim svima. Ne mogu stalno da udovoljavam svim igračima, niti svim navijačima koji žele da ovaj ili onaj fudbaler igra malo više. Iskreno, to je stalno balansiranje. Ponekad pravite izmene imajući u vidu ono što vas čeka, odnosno predstojeće utakmice. Neki igrači moraju da zasluže pravo da igraju kako bi dobili minutažu, a Godfri je, iskreno, jedan od njih", rekao je trener Mekins.
"Bojan je poslednjih nekoliko nedelja trenirao odlično, na veoma visokom nivou, i zato je počeo prošlonedeljnu utakmicu. Ponekad morate da nagradite dobre treninge", rekao je on.
Onda je konkretno govorio o Vanji Dragojeviću.
"Što se Vanje tiče, razumem navijače. Mnogo mi se dopada što ga toliko vole, a i mi ga volimo kao momka. Njegovo vreme će doći. Da sam danas mogao da napravim više izmena, da mi je bilo dozvoljeno, uradio bih to i uveo sve na teren. Ipak, pokušavali smo da ostanemo profesionalni tokom cele utakmice i da pružimo minutažu i drugim igračima", rekao je trener Mekins.
Nekadašnji kapiten Partizana je osmu uzastopnu utakmicu u prvenstvu bio neiskorišćena rezerva, dok je Kosta Nedeljković odigrao svega 122 minuta u prvenstvu Škotske posle deset odigranih kola.
Kurir sport / Sportske.net