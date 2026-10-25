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Samo nekoliko dana nakon što se strateg minhenskog Bajerna Vensan Kompani iznenada srušio usred treninga, u javnosti se oglasio njegov otac Pjer Kompani.

Otac slavnog fudbalera otkrio je da je njegov sin oduvek bio sinonim za gvozdenu disciplinu i profesionalizam, ali je naglasio da je ta posvećenost prešla sve granice otkako je seo na trenersku klupu

Trener Bajern Minhena - Vensan Kompani Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

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Prema njegovim rečima, upravo u tom bespoštednom tempu i prevelikom trošenju leži ključni razlog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja mladog trenera bavarskog giganta.

- Bio je neverovatno disciplinovan još kao igrač, ali sada je kao trener otišao korak dalje. Njegova dnevna rutina praktično ne poznaje odmor. U trening centar stiže rano ujutru, a odlazi poslednji uveče. Uglavnom radi po 18 sati dnevno, pa tokom radnih dana jedva stiže da vidi decu - rekao je Pjer.

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