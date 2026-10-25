"TOKOM RADNIH DANA JEDVA STIŽE DA VIDI DECU" Oglasio se Kompanijev otac! Javio se prvi put nakon što je Vensan kolabirao na treningu!
Samo nekoliko dana nakon što se strateg minhenskog Bajerna Vensan Kompani iznenada srušio usred treninga, u javnosti se oglasio njegov otac Pjer Kompani.
Otac slavnog fudbalera otkrio je da je njegov sin oduvek bio sinonim za gvozdenu disciplinu i profesionalizam, ali je naglasio da je ta posvećenost prešla sve granice otkako je seo na trenersku klupu
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Prema njegovim rečima, upravo u tom bespoštednom tempu i prevelikom trošenju leži ključni razlog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja mladog trenera bavarskog giganta.
- Bio je neverovatno disciplinovan još kao igrač, ali sada je kao trener otišao korak dalje. Njegova dnevna rutina praktično ne poznaje odmor. U trening centar stiže rano ujutru, a odlazi poslednji uveče. Uglavnom radi po 18 sati dnevno, pa tokom radnih dana jedva stiže da vidi decu - rekao je Pjer.