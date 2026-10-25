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Švajcarkinja Odri Vero i Italijan Đanmarko Tamberi proglašeni su za najbolje atletičare Evrope za 2026. godinu na svečanoj ceremoniji "Zlatna staza", održanoj u Lozani.

Vero je priznanje u ženskoj konkurenciji osvojila ispred Britanke Ejmi Hant i sunarodnice Nadije Batokleti, iza sebe ostavivši sezonu za pamćenje.

Švajcarska atletičarka blistala je u trci na 800 metara, koju je krunisala rezultatom 1:53,70 minuta, trećim najbržim vremenom u istoriji ove discipline. Pored evropske titule osvojene u Birmingemu, slavila je i na Svetskom prvenstvu Ultimate u Budimpešti, čime je potvrdila da je trenutno jedna od najvećih zvezda evropske atletike.

U muškoj konkurenciji nagrada je pripala Đanmarku Tamberiju, koji je u izboru nadmašio švedskog skakača s motkom Armanda Duplantisa i grčkog skakača udalj Miltiadisa Tentoglua.

Italijan je u Birmingemu stigao do četvrte evropske titule u skoku uvis, a potom je trijumfovao i na Svetskom prvenstvu Ultimate u Budimpešti, gde je preskočio visinu od 2,37 metara.

Priznanja za zvezde u usponu otišla su u ruke bugarske troskokašice Viktorije Angelove, evropske i svetske juniorske šampionke, kao i Čeha Mihala Radija.

1/4 Vidi galeriju Đanmarko Tamberi Foto: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, Spada / LaPresse / Profimedia, Profimedia

Mladi češki atletičar posebno se istakao na Svetskom prvenstvu za juniore, gde je u trci na 400 metara s preponama oborio evropski rekord, istrčavši deonicu za 48,59 sekundi.

Ceremonija u Lozani tako je još jednom istakla najbolje pojedince evropske atletike, ali i sportiste koji bi u godinama koje dolaze mogli da obeleže svetsku scenu.

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