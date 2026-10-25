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Tibo Kurtoa još uvek se nada da bi mogao da zaigra protiv Barselone, iako je Real Madrid prethodno saopštio da belgijski golman propušta El Klasiko zbog teškog gripa.

Kako prenosi "Marka", konačna odluka zavisiće od njegovog zdravstvenog stanja u narednim satima. Ukoliko dođe do poboljšanja, Kurtoa bi avionom mogao da otputuje u Barselonu i priključi se ekipi pred duel koji počinje u 21.00.

1/4 Vidi galeriju Golamn Real Madrida - Tibo Kurtoa Foto: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dennis Agyeman / AFP / Profimedia

Iako je prvobitno delovalo da će izostanak iskusnog čuvara mreže biti siguran, u madridskom klubu još uvek postoji nada da bi mogao da se oporavi na vreme. Belgijanac ne želi da odustane i namerava da sačeka poslednji mogući trenutak pre konačne odluke.

Izvori iz klupske baze u Valdebebasu navode da će se situacija pažljivo pratiti, a ukoliko se njegovo stanje popravi, biće organizovan put u Barselonu.

Eventualni izostanak Kurtoe predstavljao bi veliki udarac za Real Madrid u jednom od najvažnijih mečeva sezone. Ipak, sve će zavisiti od oporavka belgijskog golmana, koji čini sve kako bi bio na raspolaganju ekipi za veliki španski derbi.

Za sada nema konačne potvrde da će Kurtoa nastupiti, ali vrata za njegov dolazak na El Klasiko ostaju otvorena.

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