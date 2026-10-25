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Fudbaleri Bornmuta savladali su danas Mančester Junajted na "Old Trafordu" rezultatom 3:0 u utakmici osmog kola Premijer lige i produbili krizu slavnog kluba.

Rajan u 38, Markus Tevarnije u 43. i Evanilson u 71. minutu bili su strelci za Bornmut, čiju je mrežu sačuvao Đorđe Petrović.

Majk Kerik Foto: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Junajted ima samo jednu pobedu i 16. je na tabeli sa sedam bodova, dok je Bornmut 13. sa devet bodova.

Liverpul je nadigrao Brajton 2:0 autogolom Paskala Grosa u 17. posle udarca Florijana Virca i Aleksandera Isaka na asistenciju Bredlija Barkole u 21. minutu.

Liverpul je sada na četvrtoj poziciji sa 15 bodova, odmah iza Brajtona sa 16.

Njukasl je u Londonu savladao Kristal Palas 2:0, dok su Hal i Brentford remizirali 1:1.

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