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Fudbaleri Hetafea doživeli su težak poraz na gostovanju Atletik Bilbau, koji je slavio sa ubedljivih 4:0 u utakmici 10. kola španske La Lige.

Srpski fudbaler Nemanja Gudelj nastupa za Hetafe, koji se posle teškog poraza od Atletik Bilbaa rezultatom nalazi na ivici zone ispadanja u španskoj La Ligi.

Sve je krenulo nizbrdo već u 17. minutu, kada je Berenger doveo domaćina u vođstvo. Hetafe nije uspeo da pronađe odgovor, a novi udarac stigao je u 35. minutu, kada je Injaki Vilijams povisio na 2:0.

Ni u nastavku nije bilo spasa za goste. Paredes je u 70. minutu postigao treći gol za Bilbao, dok je Berčiče u 88. minutu postavio konačnih 4:0. Da veče bude još gore za Hetafe, Martin je u 86. minutu dobio crveni karton, pa je njegov tim završio utakmicu sa desetoricom.

Posle deset odigranih kola, Hetafe ima samo dve pobede i nalazi se tik iznad zone ispadanja. Ispod njega su Espanjol sa osam, Valensija sa šest i Malaga sa pet bodova.

Za ekipu koja je tokom evropskih kvalifikacija uspela da eliminiše Partizan, ovakav početak sezone predstavlja ozbiljno upozorenje. Hetafe će morati što pre da pronađe izlaz iz rezultatske krize ukoliko želi da izbegne borbu za opstanak u španskoj eliti.

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