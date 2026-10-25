Terzić je odigrao drugih 45 minuta, dok je Lazar Samardžić kod domaćina na terenu proveo 13 minuta
Fudbal
SRBIN JUNAK FROZINONEA: Spektakl u Bergamu, palo osam bodova, Terzić doneo bod gostima
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Fudbaleri Atalante i Frozinonea odigrali su spektakularan remi 4:4 u osmom kolu italijanske Serije A.
Junak gostiju bio je srpski reprezentativac Aleksa Terzić koji je postigao gol vredan boda u 82. minutu.
Aleksa Terzić Foto: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Harald Dostal / AFP / Profimedia
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Terzić je odigrao drugih 45 minuta, dok je Lazar Samardžić kod domaćina na terenu proveo 13 minuta.
Dvostruki strelac za Atalantu bio je Nikola Krstović.
Istovremeno, Đenova je savladala Veneciju, za koju je branio Filip Stanković, 1:0.
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