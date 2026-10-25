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Kraj priče!

Saša Ilić više nije trener Partizana, nezvanično saznaje "Mozzart Sport". Nekadašnji kapiten crno-belih odlučio je da napusti klupu nakon poraza od Čukaričkog rezultatom 2:0.

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Uprava kluba pokušala je da ga ubedi da prespava i još jednom razmisli o odluci, ali Ilić ovog puta nije želeo da čeka. Dva puta je ranije nudio ostavku, posle utakmica sa Lučanima i Radnikom, ali je sada definitivno prelomio.

Prema dostupnim informacijama, današnji trening nije održan, a još nije poznato ko će predvoditi ekipu u sredu protiv Radničkog u Nišu, u odloženom meču četvrtog kola Superlige Srbije.

Ilić je letos stigao u Humsku uz velika očekivanja navijača, ali su loši rezultati doveli do rastanka. Partizan posle 13 kola ima svega 11 bodova, a zaostatak za Crvenom zvezdom iznosi 23 boda, uz utakmicu crveno-belih protiv OFK Beograda čiji se konačan ishod još čeka.

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir