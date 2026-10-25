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Fudbaleri Crvene zvezde savladali su OFK Beograd na gostovanju rezultatom 1:0 i sa Karaburme odneli važna tri boda.

Aktuelni šampion Srbije uspeo je da sačuva prednost uprkos uzbudljivom finišu utakmice, a svoje utiske nakon meča izneo je trener crveno-belih Albert Rijera.

OFK Beograd - Crvena zvezda, Super liga Srbije 25.10.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Šef stručnog štaba Zvezde istakao je da je očekivao težak duel, posebno zbog umora igrača nakon evropskih obaveza, zbog čega je odlučio da napravi određene promene u sastavu:

- Očekujem da svi ovako igraju protiv nas – sa dosta intenziteta. Rekao sam igračima da su najbolji u Srbiji, ali malo smo umorni, zbog utakmice koju smo odigrali u četvrtak. Želeo sam da skrenem pažnju igračima da im neće biti lako, zato sam i rotirao, jer mi je bila potrebna svežina. Očekivao sam da igrači sa klupe pruže malo veći doprinos. Sve u svemu, zadovoljan sam sa tri boda, ali moramo mnogo bolje da branimo prekide. Ipak, verujem da ćemo to popraviti već za narednu utakmicu - rekao je Rijera za "Arenu sport".

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Delije na utakmici Crvena zvezda - Kopenhagen Izvor: Kurir