RIJERA POHVALIO ZVEZDU, PA OTKRIO ŠTA GA MUČI: "Moramo mnogo bolje"!
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su OFK Beograd na gostovanju rezultatom 1:0 i sa Karaburme odneli važna tri boda.
Aktuelni šampion Srbije uspeo je da sačuva prednost uprkos uzbudljivom finišu utakmice, a svoje utiske nakon meča izneo je trener crveno-belih Albert Rijera.
Šef stručnog štaba Zvezde istakao je da je očekivao težak duel, posebno zbog umora igrača nakon evropskih obaveza, zbog čega je odlučio da napravi određene promene u sastavu:
- Očekujem da svi ovako igraju protiv nas – sa dosta intenziteta. Rekao sam igračima da su najbolji u Srbiji, ali malo smo umorni, zbog utakmice koju smo odigrali u četvrtak. Želeo sam da skrenem pažnju igračima da im neće biti lako, zato sam i rotirao, jer mi je bila potrebna svežina. Očekivao sam da igrači sa klupe pruže malo veći doprinos. Sve u svemu, zadovoljan sam sa tri boda, ali moramo mnogo bolje da branimo prekide. Ipak, verujem da ćemo to popraviti već za narednu utakmicu - rekao je Rijera za "Arenu sport".
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