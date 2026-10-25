- Očekujem da svi ovako igraju protiv nas – sa dosta intenziteta. Rekao sam igračima da su najbolji u Srbiji, ali malo smo umorni, zbog utakmice koju smo odigrali u četvrtak. Želeo sam da skrenem pažnju igračima da im neće biti lako, zato sam i rotirao, jer mi je bila potrebna svežina. Očekivao sam da igrači sa klupe pruže malo veći doprinos. Sve u svemu, zadovoljan sam sa tri boda, ali moramo mnogo bolje da branimo prekide. Ipak, verujem da ćemo to popraviti već za narednu utakmicu - rekao je Rijera za "Arenu sport".