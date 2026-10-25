Hofenhajm je na 10. mestu sa devet bodova, a Bajer je četvrti sa 13 poena
Fudbal
HOFE POPIO ASPIRINE: Fudbaleri Hofenhajma pobedili Bajer Leverkuzen
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Fudbaleri Hofenhajma pobedili su večeras na svom terenu Bajer Leverkuzen 3:0, u sedmom kolu nemačke Bundeslige.
Strelci za Hofenhajm bili su Andrej Kramarić iz penala u 79, Aleksander Pras u 90. i Maks Morštet u petom minutu sudijske nadoknade vremena.
Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia
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Hofenhajm je na 10. mestu sa devet bodova, a Bajer je četvrti sa 13 poena.
U narednom kolu, Hofenhajm će u Bremenu gostovati Verderu, dok će Bajer dočekati Štutgart.
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