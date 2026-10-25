Slušaj vest

Fudbaleri Hofenhajma pobedili su večeras na svom terenu Bajer Leverkuzen 3:0, u sedmom kolu nemačke Bundeslige.

Strelci za Hofenhajm bili su Andrej Kramarić iz penala u 79, Aleksander Pras u 90. i Maks Morštet u petom minutu sudijske nadoknade vremena.

Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

 Hofenhajm je na 10. mestu sa devet bodova, a Bajer je četvrti sa 13 poena.

U narednom kolu, Hofenhajm će u Bremenu gostovati Verderu, dok će Bajer dočekati Štutgart.

Ne propustiteFudbalHOROR SCENE U BUNDESLIGI! Krv šiklja na sve strane, saigrači se sudarili glavama! Navijači ostali u neverici zbog jezivog prizora!
Screenshot 2026-10-25 143307.png
FudbalOVO SU SVI ČEKALI! SPORTSKI DIREKTOR BAJERNA OTKRIO KAKO SE KOMPANI OSEĆA NAKON ŠTO SE SRUŠIO NA TRENINGU! Pričao je i o njegovom povratku, poznati su detalji!
Vensan Kompani
FudbalHOFE PREKINUO NIZ OD 4 PORAZA: Hofenhajm na gostovanju pobedio Borusiju Menhengladbah
Andrej Kramarić, Hofenhajm, Bundesliga
FudbalZANIMLJIVO POPODNE U BUNDESLIGI: Remi Union Berlina i Borusije Dortmund, pobede Majnca i Hamburga
Union Berlin i Borusija Dortmund