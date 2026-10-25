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Holandski teniser Talon Grikspor osvojio je večeras titulu na turniru u Briselu, pošto je u finalu pobedio nemačkog igrača Jana-Lenarda Štrufa sa 4:6, 6:3, 6:4.

Meč između Štrufa i Grikspora, 58. i 60. igrača sveta, trajao je dva sata i dva minuta.

1/5 Vidi galeriju Talon Grikspor Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA/SEBASTIEN NOGIER

Štruf je ključni brejk u prvom setu napravio u petom gemu, da bi u nastavku igre Grikspor bio bolji od 36-godišnjeg tenisera.

U drugom setu Grikspor je jedini brejk napravio u osmom gemu, dok je u trećem setu u devetom gemu oduzeo servis rivalu i zatim iskoristio prvu meč loptu.

Griksporu (30) je ovo četvrta ATP titula, prva nakon što je u junu prošle godine slavio na Majorki.

Turnir u Briselu pripada seriji 250 i igrao se na tvrdoj podlozi.