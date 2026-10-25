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Fudbaleri Bajerna savladali su Frajburg na gostovanju rezultatom 3:1 (2:0) u poslednjem meču sedmog kola nemačke Bundeslige i vratili se na deobu prvog mesta na tabeli.

Bavarski gigant dugo je kontrolisao utakmicu, a prednost mu je doneo Dajo Upamekano, koji je nakon osvajanja lopte pokrenuo kontru i odigrao odličnu akciju sa Majklom Oliseom pre nego što je zatresao mrežu domaćih.

Serž Gnabri povisio je na 2:0 u 42. minutu i činilo se da Bajern mirno ide ka novom trijumfu. Ipak, završnica je donela pravu dramu.

Osam minuta pre kraja Tom Bišof postigao je autogol i vratio Frajburg u život. Domaći su potom krenuli po izjednačenje, stvarali velike prilike, ali je golman Urbih sjajnim intervencijama sačuvao prednost gostiju.

Kazna za promašaje stigla je u 95. minutu, kada je Majkl Olise pogodio praznu mrežu sa više od 40 metara i definitivno rešio pitanje pobednika.

Bajern sada ima 17 bodova, koliko i Borusija Dortmund, pa se nalazi na deobi prvog mesta Bundeslige. Frajburg je ostao treći sa 13 osvojenih bodova.

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