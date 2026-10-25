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Fudbaleri Sanderlenda i Lidsa odigrali su večeras nerešeno 0:0, u utakmici osmog kola Premijer lige.

Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lids posle petog remija u sezoni zauzima sedmo mesto na tabeli Premijer lige sa 11 bodova, dok Sanderlend na poslednjem, 20. mestu, ima pet bodova.

U narednom kolu Lids gostuje Bornmutu, a Sanderlend gostuje Koventriju.

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