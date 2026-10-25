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Budućnost trenera Majkla Kerika kao trenera fudbalera Mančester junajteda je neizvesna posle današnjeg poraza od Bornmuta na Old Trafordu.

Junajted je izgubio na svom terenu od Bornmuta 0:3 i produžio je niz bez pobede na osam utakmica, a ekipa se nalazi tek nešto iznad zone ispadanja iz Premijer lige.

1/7 Vidi galeriju Majk Kerik Foto: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Prema saznanjima Skaja, čelnici Junajteda razmatrali su alternative za mesto glavnog trenera još pre poraza od Bornmuta, usled najgoreg početka sezone u Premijer ligi u istoriji kluba.

Rukovodstvo će sada ubrzati taj proces, a unutar kluba se očekuje da će Kerik biti smenjen.

Konačnu odluku doneće direktor fudbala Džejson Vilkoks i izvršni direktor Omar Berada, koji će svoju preporuku izneti suvlasniku kluba Džimu Retklifu.

Britanski mediji preneli su da su među kandidatima Antonio Konte, Julijan Nagelsman, Unaj Emeri i Edi Hau.