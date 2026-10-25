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Fudbaleri Juventusa pobedili su večeras na gostujućem terenu Leče 2:0, u utakmici osmog kola Serije A.

Juventus je pobedio golovima Vestona Mekenija u 29. minutu i Daglasa Luisa u 41. minutu.

1/16 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Crno-beli su prekinuli niz od dve utakmice bez pobede i imaju 14 bodova na sedmom mestu na tabeli.

Leče je pretrpeo peti poraz i zauzima 12. mesto sa devet bodova.

U sledećem kolu Juventus će igrati na gostujućem terenu protiv Đenove, a Leče će igrati na gostujućem terenu protiv Frozinonea.