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Alehandro Davidovič Fokina povukao se sa turnira u Bazelu u poslednjem trenutku

Španski teniser, koji je nedavno osvojio masters u Šangaju, neće se boriti za trofej u Švajcarskoj, a razlog za njegovo odustajanje zasad nije zvanično saopšten.

1/4 Vidi galeriju Alehandro Davidovič Fokina Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia

Odluka ima i ozbiljne posledice po njegove ambicije u nastavku godine. Davidovič Fokina nalazio se u konkurenciji za plasman na Završni masters u Torinu, ali mu je za ostvarenje tog cilja bio potreban izuzetno dobar finiš sezone. Odustajanjem od Bazela ostao je bez prilike da osvoji čak 500 bodova, što mu je dodatno otežalo put ka turniru najboljih.

Njegovo povlačenje izazvalo je i promene u žrebu. Hubert Hurkač preuzeo je poziciju desetog nosioca, a za rivala će imati Zizua Bergsa. U međuvremenu, mesto protivnika Artura Fisa popuniće jedan od tenisera koji su poraženi u kvalifikacijama, a potom dobili priliku kroz status "laki luzer".

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