Posle četvrte uzastopne pobede, ukupno šeste u ligi, Real Sosijedad je peti na tabeli sa 19 bodova
Fudbal
ČETVRTI UZASTOPNI TRIJUMF: Fudbaleri Real Sosijedada pobedili Levante
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Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su večeras na svom terenu Levante 2:1, u utakmici 10. kola španskog prvenstva.
Real Sosijedad je poveo golom koji je Ori Oskarson postigao u šestom minutu, a izjednačio je Načo Peres u 22. minutu.
La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia
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Pobedu domaćima doneo je Benat Turijentes u 27. minutu.
Posle četvrte uzastopne pobede, ukupno šeste u ligi, Real Sosijedad je peti na tabeli sa 19 bodova.
Levante je pretrpeo četvrti poraz i ima 10 bodova na 14. mestu.
U sledećem kolu Real Sosijedad će igrati u Bilbau protiv Atletika, a Levante će dočekati Atletiko Madrid.
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