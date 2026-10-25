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Nema dileme da je sudar Barselone i Reala trenutno najveći derbi na svetu.

Stoga je večerašnji meč (21.00) u okviru 10. kola La Lige još jedna prilika za pravi spektakl.

Barselona dočekuje najvećeg rivala u situaciji kada ima šest bodova više.

Po mnogo čemu je ovaj El Klasiko specifičan. Prosto neobično deluje podatak da će Lamin Jamal, najbolji fudbaler Barselone, prvi put igrati protiv Reala na stadionu "Kamp Nou". Jamal u svojim nogama ima devet sudara sa "kraljevskim" klubom. Međutim, prvo zbog radova na matičnom stadionu Barselone, potom i zbog povrede, nije imao onaj osećaj kada istrči pred 105.000 gledalaca u najvećoj utakmici na svetu.

Duel će biti specifičan i zbog Žozea Murinja, koji se letos vratio u Madrid. Portugalac, poznat po svom temperamentu i izjavama koje se pamte, u prvom mandatu od 2010. do 2013. godine digao je rivalstvo dva kluba na viši nivo. Tada je verbalno "ratovao" sa Pepom Gvardiolom, a nije daleko ni od sličnog scenarija sa Hansijem Flikom.

Barselona ima svih devet pobeda ove sezone u La Ligi i maksimalnih 27 bodova, dok Real ima dva poraza i 21 bod.

Astronomske cene karata

Koliko je El Klasiko privlačan za navijače, ne samo iz Barselone i Španije, govori podatak da je najjeftinija ulaznica iznosila 476.50 evra. Ulaznice su mogle da se nabave potom za 699 evra, 799 evra, 899 evra, dok su najskuplje karte za tribine iznosile 999 evra.

No, one nisu i najskuplje za meč. Mesto u Premijum i VIP ložama su koštale od 1.750 evra pa naviše.