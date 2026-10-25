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Košarkaši Real Madrida deklasirali su Ljeidu u gostima rezultatom 122:86 u petom kolu španske Endesa lige i tako stigli do osme uzastopne pobede u svim takmičenjima.

„Kraljevski klub“ odigrao je neverovatnu napadačku utakmicu, oborio klupski rekord po broju postignutih poena u prvenstvu Španije i postavio novi rekord sa čak 24 pogođene trojke iz 45 pokušaja. Posebno impresivna bila je poslednja četvrtina, u kojoj je Real ubacio čak 41 poen.

Francuski tandem Teo Maledon i Timoti Luvavu-Kabaro predvodio je Madriđane. Maledon je meč završio sa 31 poenom, pet skokova i dve asistencije, dok je Luvavu-Kabaro ubacio 27 poena, uz sedam pogođenih trojki i šest asistencija. Andreas Feliz dodao je 15 poena.

Real je tako nastavio sjajnu seriju i u odličnom raspoloženju dočekuje duplo kolo Evrolige, u kojem ga očekuju gostovanje Baskoniji i duel sa Fenerbahčeom na domaćem parketu.

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