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Fudbaleri Selte i Betisa odigrali su večeras u Vigu nerešeno 0:0, u meču 10. kola španske Primere.

La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Betis nakon drugog ovosezonskog remija zauzima četvrto mesto na tabeli Primere sa 20 bodova, dok je Selta deveta sa 12 bodova.

U narednom kolu Betis dočekuje Malagu, a Selta gostuje Rajo Valjekanu.

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Navijači Selte u Beogradu Izvor: MONDO/Dušan Ninković