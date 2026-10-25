Betis nakon drugog ovosezonskog remija zauzima četvrto mesto na tabeli
Fudbal
MIROLJUBIVO U VIGU: Bez golova u meču Selte i Betisa u Primeri
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Fudbaleri Selte i Betisa odigrali su večeras u Vigu nerešeno 0:0, u meču 10. kola španske Primere.
La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia
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Betis nakon drugog ovosezonskog remija zauzima četvrto mesto na tabeli Primere sa 20 bodova, dok je Selta deveta sa 12 bodova.
U narednom kolu Betis dočekuje Malagu, a Selta gostuje Rajo Valjekanu.
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