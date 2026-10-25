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Fudbaleri Milana pobedili su večeras na gostujućem terenu Udineze 2:0, u utakmici osmog kola Serije A.

Milan je poveo u šestom minutu golom Kristijana Pulišića, a prednost je udvostručio Omari Hačinson u 65. minutu.

1/16 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Posle druge uzastopne pobede u prvenstvu, ukupno pete, Milan zauzima četvrto mesto na tabeli sa 18 bodova.

Udineze je pretrpeo peti uzastopni poraz, ukupno šesti i ima četiri boda na 17. mestu na tabeli.

U sledećem kolu Milan će dočekati Bolonju, a Udineze će na gostovanju igrati protiv Parme.