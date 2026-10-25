Milan zauzima četvrto mesto na tabeli sa 18 bodova
Fudbal
DRUGI UZASTOPNI TRIJUMF ROSO-NERA: Fudbaleri Milana pobedili Udineze u Seriji A
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Fudbaleri Milana pobedili su večeras na gostujućem terenu Udineze 2:0, u utakmici osmog kola Serije A.
Milan je poveo u šestom minutu golom Kristijana Pulišića, a prednost je udvostručio Omari Hačinson u 65. minutu.
Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia
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Posle druge uzastopne pobede u prvenstvu, ukupno pete, Milan zauzima četvrto mesto na tabeli sa 18 bodova.
Udineze je pretrpeo peti uzastopni poraz, ukupno šesti i ima četiri boda na 17. mestu na tabeli.
U sledećem kolu Milan će dočekati Bolonju, a Udineze će na gostovanju igrati protiv Parme.
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