Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli pobedio je večeras na trci za Veliku nagradu SAD u Formuli 1 i došao na korak do titule, čime bi postao najmlađi šampion u istoriji.

1/4 Vidi galeriju Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobedio je u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine Foto: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Mladi Italijan je upisao devetu pobedu ove sezone, ispred Šarla Leklera iz Ferarija i Maksa Ferstapena iz Red Bula.

Luis Hamilton završio je kao četvrti, a Lando Noris na petoj poziciji.

Antoneli vodi u šampionatu sa 340 bodova, Rasel ima 238, a Hamilton 229.

Naredna trka Formule 1 vozi se već sledećeg vikenda za Veliku nagradu Meksika.

Sa pol-pozicije trku je počeo Antoneli, dok se u prvom startnom redu našao još Verstapen. U drugom startnom redu bili su Hadžar i Lekler, dok su iza njih redom bili Hamilton, Rasel, Pjastri i Noris.

Vozači Mercedesa i Meklarena trku su počeli na srednje tvrdim gumama, a Red Bul i Ferari su svojim vozačima na startu dali meke gume.

Antoneli je započeo trku i bez ikakvih problema sačuvao prvo mesto. Najveći pad doživeo je Hadžar, kojeg su obišla obojica vozača Ferarija, a Lekler je zatim obišao i Verstapena.

Prvi krug obeležila je borba Leklera i Verstapena, a Holanđanin je ubrzo vratio drugo mesto nakon odličnog napada sa unutrašnje strane.

Rasel je u prvim krugovima pokušao da obiđe Hadžara, ali se vozač Red Bula odbranio i sačuvao peto mesto.

U osmom krugu Meklaren je odlučio da Pjastri i Noris zamene mesta (sedmo i osmo), pošto je Britanac imao bolji tempo od Pjastrija.

Direkcija trke krug kasnije kaznila je sa pet sekundi Rasela, koji je u prvom krugu sišao sa staze i zatim nedozvoljeno stekao prednost u odnosu na Pjastrija.

Prvi je u boks od vodećih otišao Verstapen u 14. krugu, čime se odlučio za strategiju sa dva stajanja.

Krug kasnije na promenu guma je otišao Hamilton, zatim i Lekler i Noris.

Prvi je od vozača Mercedesa u boks otišao Rasel u 23. krugu, koji je tada i obavio kaznu od pet sekundi. Rasel je prešao na tvrde gume i do kraja je ostao na njima.

Antoneli je sa vodećeg mesta u boks otišao u 25. krugu i vratio se na četvrtu poziciju, dok je prvo mesto preuzeo Verstapen.

Prvo odustajanje viđeno je u 27. krugu kada se iz trke povukao vozač Hasa Oliver Berman.

Svoj drugi odlazak u boks Verstapen je obavio u 32. krugu, a na zameni se zadržao nešto duže (3,9 sekundi). Na stazu se vratio iza Norisa na peto mesto.

U istom krugu na prvo mesto se vratio Antoneli, nakon što je bez većih problema obišao Leklera.

U 39. krugu drugu zamenu guma obavio je Hamilton, a u istom krugu iz trke se povukao vozač Alpine Franko Kolapinto.

Krug kasnije u boks je drugi put otišao Lekler i vratio se na četvrto mesto iza Verstapena.

U trci je ubedljivo vodio Antoneli, dok se iza nalazio Noris.

U 47. krugu viđena je zanimljiva borba za drugo mesto između Norisa, Verstapena i Leklera, a najbolje je prošao vozač Red Bula koji je obišao aktuelnog svetskog prvaka i za trenutak ostavio Leklera iza Norisa.

Lekler je ubrzo obišao Norisa i zaostao za preko jedne sekunde u odnosu na Verstapena.

Ipak, Monačanin je u 49. krugu bez većih problema obišao Verstapena i preuzeo drugo mesto.

U 51. krugu Hamilton je obišao Norisa za četvrto mesto, da bi krug kasnije pored staze bolid parkirao vozač Kadilaka Valteri Botas.

Direkcija trke odlučila se za virtualno vozilo bezbednosti, koje je tri kruga pre kraja ukinuto.

Promene među vodećima nije bilo, pa će Antoneli priliku da osvoji titulu imati za sedam dana u trci za Veliku nagradu Meksika.