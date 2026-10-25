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Fudbaleri Real Madrida savladali su večeras Barselonu na Kamp nou rezultatom 2:1 u utakmici 10. kola španske La Lige.

1/6 Vidi galeriju Barselona - Real, El Klasiko 25.10.2026 Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Junak El Klasika bio je Kilijan Mbape, koji je sa dva gola, u 41. i 88. minutu prekinuo niz Katalonaca od devet pobeda u prvenstvu.

Strelac za domaćina bio je Rafinja u 61. minutu.

Barselona je ostala lider na tabeli sa 27 bodova, dva više od Atletika i tri više od Reala.