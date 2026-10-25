Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida savladali su večeras Barselonu na Kamp nou rezultatom 2:1 u utakmici 10. kola španske La Lige.

Barselona - Real, El Klasiko 25.10.2026 Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Junak El Klasika bio je Kilijan Mbape, koji je sa dva gola, u 41. i 88. minutu prekinuo niz Katalonaca od devet pobeda u prvenstvu.

Strelac za domaćina bio je Rafinja u 61. minutu.

Barselona je ostala lider na tabeli sa 27 bodova, dva više od Atletika i tri više od Reala.

Ne propustiteFudbalEL KLASIKO! RAT SVETOVA UZ ASTONOMSKE CENE KARATA: Barselona prvi put sa Jamalom napada Real na Nou kampu
Lamin Jamal i Kilijan Mbape
FudbalU MINUT DO 12! Real Madrid dobija pojačanje pred El Klasiko?
Žoze Murinjo
FudbalFLIK POHVALIO MURINJA, PA OTKRIO RECEPT ZA ZAUSTAVLJANJE MBAPEA! Oglasio se pred El Klasiko!
Hansi Flik
FudbalSTRAŠAN UDARAC ZA BARSELONU: Reprezentativac Španije se povredio, propušta El Klasiko
Dani Olmo

00:08
Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir