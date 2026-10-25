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Fudbaleri Crvene zvezde savladali su OFK Beograd na Karaburmi rezultatom 1:0, a jedini gol na utakmici postigao je Aleksandar Katai pred kraj prvog poluvremena.

Trener domaće ekipe Radoslav Batak nije krio žaljenje zbog poraza, smatrajući da je njegov tim mogao da osvoji makar bod, posebno na osnovu prikazanog u drugom poluvremenu.

1/5 Vidi galeriju OFK Beograd - Crvena zvezda, Super liga Srbije 25.10.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

- Pokazuje da mi napredujemo. Meni je na kraju žao što mi nismo osvojili barem bod. Situacije koje su se dešavale i na kojima smo radili, u prvom poluvremenu, gde De Bar ne zatvori drugu stativu dva puta, tu smo već mogli da uđemo u vođstvo. Nakon toga sa igračem manje, ne mogu da krivim igrače Zvezde što nisu izbacili loptu. Od mojih igrača mogu da tražim da pokažu reakciju, jer naš igrač leži na terenu, moramo da napravimo prekid. Drugo poluvreme četiri kornera, četiri šanse. Mogli smo na kraju da pobedimo u poslednjih deset minuta - rekao je Batak za TV Arena Sport.

Strateg OFK Beograda istakao je da je njegova ekipa pokazala da može da se nosi sa izazovima, ali je naglasio da Crvena zvezda nije rival prema kojem treba meriti napredak njegovog tima.

- Tako da, rekao sam i pred utakmicu da Zvezda nije naš reper, ali da imamo šta da pokažemo. Spremamo se za naredne dve utakmice, Kup u Vršcu, a nakon toga se nadam da ćemo ponoviti ovakvu partiju protiv Vojvodine - poručio je Batak.

OFK Beograd sada očekuju novi izazovi, a stručni štab će pokušati da dobru igru protiv aktuelnog šampiona pretoči u rezultate u narednim susretima.

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