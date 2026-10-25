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Tijago Alkantara, nekadašnji vezista Barselone, Bajerna i Liverpula, sve češće se pominje kao potencijalni naslednik Marija Kovačevića na klupi Dinama iz Zagreba.

Kovačević za sada ostaje trener „modrih“, a predsednik kluba Zvonimir Boban i dalje mu pruža podršku. Ipak, slabiji rezultati otvorili su prostor za spekulacije o mogućim promenama, pa se među potencijalnim rešenjima pojavilo i ime nekadašnjeg španskog reprezentativca.

1/4 Vidi galeriju Tijago Alkantara Foto: Paul Greenwood / Shutterstock Editorial / Profimedia, Reuters

Alkantara je igračku karijeru završio pre dve godine, a potom je radio kao pomoćnik Hansiju Fliku u Barseloni. Od leta više nije deo stručnog štaba katalonskog kluba, zbog čega bi samostalni trenerski angažman mogao da predstavlja sledeći korak u njegovoj karijeri.

Njegovo iskustvo u Barseloni, kao i kontakti Alberta Kapelasa u katalonskom klubu, mogli bi da budu važni faktori ukoliko bi došlo do konkretnih razgovora sa Dinamom.

Alkantara je poznat po fudbalskoj filozofiji zasnovanoj na posedu lopte i formaciji 4-3-3, što se uklapa u stil igre koji zagrebački klub želi da neguje.

Ipak, za sada nema zvanične potvrde da Dinamo pregovara sa nekadašnjim asom Barselone. Kovačević ostaje na klupi i priprema ekipu za predstojeći duel sa Rijekom, dok ostaje da se vidi da li će se spekulacije o Alkantari pretvoriti u nešto konkretnije.

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