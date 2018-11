KAPITEN ORLIĆA OTVORIO DUŠU: Ako me neće Srbija, igraću za Kosovo!

Jedan od najtalentovanijih mladih fudbalera u Evropi u generaciji 2000. godišite već nekoliko puta ne nalazi se na spiskovima omladinske i mlade selekcije naše zemlje.



Zvuči gotovo neverovatno da igrač Lila, drugoplasiranog tima u Francuskoj, nema mesta među omladincima Srbije. Pozvali smo mladića rođenog u Beogradu da čujemo kako se snašao u kišnom gradu pored La Manša.

- Super je sve. Evo, upravo sam u Parizu, imamo slobodan dan, pa sam otišao malo s jednim saigračem do prestonice - uz osmeh počinje priču Arton Zekaj.

Iznenadio nas je podatak da ste već dobili šansu u prvom timu Lila. Otkud tako brzo? Do juče ste igrali za Sopot?

- Ušao sam u prvom kolu protiv Dižona, računaju ozbiljno na mene. Ima dosta iskusnih fudbalera od kojih može puno da se nauči. Kada ne igram za prvi tim, onda sam starter u ekipi koja se takmiči u Trećoj ligi Francuske. Stvarno sam prezadovoljan, veliku zahvalnost dugujem Milanu Kesiću, koji mi je omogućio da dođem u ovu odličnu sredinu za mladog fudbalera.

Zašto vas više nema na spiskovima srpskih reprezentativnih selekcija? Ako se ne varam, bili ste kapiten do sada?

- Tačno je da sam bio kapiten, a to zašto me nema... Ne znam stvarno šta bih vam odgovorio. Bio sam na raspolaganju selektorima, ali poziva nije bilo.

Malo je čudno da odjednom ne računaju na vas, a vi ste, pritom, igrač Lila, drugoplasiranog kluba iz zemlje svetskog prvaka. Složićete se?

- Ne znam zaista šta se tu desilo. Pozvao me je selektor Ilija Stolica i saopštio da želi da proba neke druge igrače za jedno reprezentativno okupljanje, ali da računa posle toga na mene. Međutim, ostao sam bez poziva i na narednim akcijama. Da li su u pitanju neke kombinacije selektora ili nekih drugih ljudi, to ne znam, ali na mene se više nije računalo.



Nije uopšte tajna da vas već dve godine zovu da igrate za reprezentaciju Kosova?

- Imam poziv i Kosova, tražili su da igram za njih. Igraću za one koji me više žele. Hteo bih da nastavim tamo gde sam stao u mlađim reprezentativnim kategorijama, ali ako me ne žele, tu ne mogu ništa da učinim.



Kada biste na stolu imali ponude Srbije i Kosova - šta je vaš izbor?

- Igrao bih za Srbiju, tu sam rođen, odrastao, prošao sve reprezentativne selekcije...



Ne otpisujete ni Kosovo?

- Tamo su rođeni moji roditelji. Pa, ako me država gde sam rođen, Srbija, ne bude htela, onda ću razmisliti o igranju za reprezentaciju koja me želi - poručio je mladić pred kojim je veliki fudbalska budućnost, nadamo se u dresu Srbije.



Tadašnji selektor Ilija Stolica ga precrtao

Bivši selektor omladinske reprezentacije Srbije Ilija Stolica nije na svoje spiskove uvrstio Artona Zekaja. Potpuno je nejasno kako do tada jedan od najboljih igrača generacije 2000. godište "preko noći" bude precrtan. Pritom, Zekaj je prešao u Lil, jedan od najboljih fudbalskih klubova, gde na njega već sa 18 godina ozbiljno računaju.

Stolica je trenutno bez angažmana, pošto je dobio otkaz u Olimpiji i to posle samo pet utakmica.



Miloš Bjelinić/foto: Starsport

Kurir

Autor: Kurir