NE POSTAJE SE PATRIOTA U MINUT DO 12! I TO POSLE POZIVA... Dejan Savićević otvorio dušu: Kada smo izvukli Kosovo, mogao je da bude toliki patriota i da mi kaže "Dejo, ja to ne mogu da vodim!" (FOTO)

"Vidim da je po postavljanju na mesto selektora rekao da ne zna da li je doneo ispravnu odluku, ali jeste logičnu. Kako to može da izjavi čovek koji kaže da ima principe? Koji su to principi? Kako neko može da te pozove u minut do 12 i kaže ti ''nemoj da vodiš Crnu Goru''? Ne postaje se patriota u minut do 12. I to posle poziva iz kabineta. Kada smo izvukli Kosovo, mogao je da bude toliki patriota i da mi kaže: 'Dejo, ja to ne mogu da vodim.' Mogao je i u martu mesecu, kad su nam prošle prve utakmice, da dode i da mi kaže: "Vidi, Dejo, Kosovo dolazi, ne mogu ja to". I tada da mi je rekao, kazao bih mu: Okej, prihvatam. Imali bismo par meseci da se pripremimo", rekao je Savićević u ekskluzivnom intervjuu za Nedeljnik.

"A sada da se kaže da je ispravna odluka da mi se pred zadnji trening kaže: "Ako ovi igrači ne igraju, ja neću da vodim". Nije on neiskusan. I to što se priča prebacuje na patriotizam. jer, da nije bilo poziva iz kabineta, ne bi bilo patriota. Ljudi su zaboravili - jedini patriota je 1999. godine tokom bombardovanja bio Vladan Lukić. Verovatno se malo ljudi seća da je on prekinuo ugovor sa Mecom. Rekao im je šta ima, 'vi ste NATO i bombardujete moju državu, ja se vraćam'. Zaista, kapa dole. A ne ovo u minut do 12 da se glumi za patriotizam. I onda ga taj isti kabinet postavi za selektora", kaže Savićević.

Tumbaković je u međuvremenu postao selektor Srbije, a Savićević smatra da FSS nije imao nikakve veze s onim što se dešavalo u Podgorici.

"Ne verujem da je sve uradeno sa predoumišljajem da Tumbaković bude selekor Srbije. Ali, kada se otvorila mogućnost, onda mu se uzvratila usluga. FSS nema nikakve veze s tim. Ne bih voleo da neko pomisli da je FSS učestvovao u svemu tome. Oni su imali svoje muke posle debakla od Ukrajine. Ne krivim ih što su uzeli Tumbu. Sad su se odlučili za njega, a mogli su i pre godinu i po dana da ga uzmu, a nisu ni tada imali boljeg od njega na klupi".

Savićević kaže da nije bilo teških reči na sastanku sa sada već bivšim selektorom.

"Da je bilo teških reči, ne bi bilo dobro po njega. Ja sam izbegavao bilo kakve teške reči, jer znam dokle bi me to dovelo. Bežao sam od bilo kakvih diskusija s njim, jer poznajem sebe. Na tom sastanku skoro je zaplakao. To znaju igrači koji su bili tu. Rekao je: ''Ja sam vas izdao'', toga se dobro sećam", rekao je popularni Dejo.

